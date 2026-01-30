Del pilar a la rotonda: así ha cambiado el puente de San Francisco de Cáceres

Cáceres ha vuelto a mirar estos días al viejo puente de San Francisco como quien se asoma a una foto de familia: el lugar sigue ahí, pero la ciudad que lo rodea ya no es la misma. Y, sin embargo, la historia del enclave no se entiende solo por lo que se derribó o se levantó, sino por lo que fue exigiendo cada época: primero el paseo, luego el coche, y finalmente la reordenación de un nudo de circulación que llevaba años al límite. 06-090-03

Un puente para "nivelar" un paseo

Los rastros más antiguos del puente aparecen en la cartografía histórica. En un plano de 1812 ya se han localizado el puente y el pilar de San Francisco, y vuelve a figurar en un mapa de 1847. El origen, según el estudio, estuvo ligado a la necesidad de "nivelar el terreno" de un paseo junto al convento de San Francisco, un espacio urbano en el que el puente tenía incluso un uso social: los pretiles bajos servían de asiento a lo largo de su trazado.

Aquel puente, además, se ha distinguido durante siglos por el entorno arbolado: el texto recuerda que era el único adornado con dos carreras de álamos negros plantados en 1752.

Del "ojo" único a las dos bóvedas

La imagen que muchos cacereños han conservado (y que aún circula en archivos y postales) no se corresponde con el último puente que hubo antes de la gran reforma del siglo XXI. En fotografías de los años 20 del siglo pasado aparece con una sola bóveda de medio punto y con el abrevadero (el pilar) asociado al paso.

Con el tiempo, esa solución se ha quedado corta. El trabajo sitúa en la década de los 70 del siglo XX una remodelación decisiva: el puente se ha reconstruido para tener dos "ojos" en lugar de uno, de manera que se ha facilitado el paso de vehículos en cada sentido de la circulación. En ese contexto, el pilar (un abrevadero de 1477) se ha trasladado en 1970 al Foro de los Balbos, tras la desaparición del antiguo Mercado de Abastos, y se ha integrado como pieza patrimonial en el corazón turístico de la ciudad.

El puente como problema de tráfico

La gran sacudida contemporánea ha llegado en 2005. El Ayuntamiento ha afrontado entonces una remodelación integral de la plaza de San Francisco y de la calle Mira al Río con un objetivo central: reorganizar el tráfico del este de Cáceres en un área con hospitales y clínicas cercanas, centros educativos y un flujo constante vinculado al Complejo Cultural San Francisco. El documento detalla incluso el "laberinto" de itinerarios alternativos que se ha diseñado durante las obras para evitar colapsos (con desvíos por Conquistadores, avenida del Brocense y Pablo Naranjo) y medidas provisionales como invertir el sentido en Hermanos Romero Ruiz para dar salida hacia una glorieta reciente bordeando El Rodeo.

En paralelo, el estudio subraya que el proyecto ha nacido con polémica desde su aprobación en el pleno municipal de julio de 2004, precisamente por el impacto que iba a tener sobre un paso tan reconocido por generaciones de cacereños.

Verano de 2005: demolición parcial y una réplica en el centro

La decisión final ha sido contundente: el Ayuntamiento ha propuesto la demolición parcial del puente para "agilizar" el tráfico creando una glorieta. La eliminación se ha ejecutado en el verano de 2005 como parte de un Plan Integral de Reordenación Urbana del sureste de la ciudad, pensado para hacer más transitable (a pie y en coche) el trayecto Mira al Río (Fuente Rocha), señalado como uno de los puntos negros del tráfico local, con una intensidad media diaria superior a 5.000 vehículos. El coste total del plan ha sido de 2.511.000 euros.

El resultado se ve hoy a simple vista: el puente ha sido sustituido por una glorieta y, en el centro, se ha colocado una réplica del viejo puente como guiño a la memoria del lugar. Un gesto simbólico que resume bien la historia de este enclave: cada generación ha intentado resolver una necesidad práctica sin perder del todo la huella de lo que había antes.

