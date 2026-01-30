Planes para disfrutar en Cáceres: libro, cine y música en vivo

Opciones diversas para disfrutar de la ciudad.

Presentación del libro 'Detrás de todos tus nombres' en el Ateneo

El próximo 30 de enero, el Ateneo de Cáceres acogerá la presentación del libro «Detrás de todos tus nombres», del escritor Mario San Miguel, de 19.30 a 20.30 horas. La obra, una novela que combina reflexión, emoción y profundidad psicológica, aborda cómo las personas construyen su identidad a través de las relaciones y los recuerdos, explorando las múltiples facetas de quienes somos y cómo nos ven los demás.

Durante el evento, San Miguel compartirá detalles sobre el proceso creativo del libro, sus personajes y los temas centrales de la historia, además de responder a preguntas del público. La presentación promete ser un espacio de encuentro entre lectores y autor, ideal para quienes disfrutan de la literatura que invita a reflexionar sobre la memoria, las emociones y las conexiones humanas.

Cine en la Filmoteca: proyección de 'Los tortuga'

El próximo 30 de enero, de 19.30 a 21.00, la Filmoteca de Cáceres proyectará Los tortuga, protagonizada por Antonia Zegers, Elvira Lara, Mamen Camacho, Pedro Romero y Lorena Aceituno. La película está no recomendada para menores de 12 años.

La historia sigue a Anabel, una joven de 18 años que vive con su madre, Delia, una taxista chilena que emigró a Barcelona hace veinte años. Estudiante de primer curso de comunicación audiovisual, Anabel se enfrenta a un cambio importante en su vida cuando una misteriosa carta llega para ella, transformando su futuro. El film ha sido reconocido en el Festival de Málaga 2025, donde obtuvo tres premios: Premio Especial del Jurado, Mejor Dirección y Mejor Guion.

Concierto de 'The Lucky Mirrors' en El Corral de las Cigüeñas

El próximo 31 de enero, de 18.00 a 19.30, el espacio cultural El Corral de las Cigüeñas acogerá el concierto de The Lucky Mirrors. El grupo ofrecerá un espectáculo en directo que promete combinar energía y buena música, ideal para los amantes de los sonidos contemporáneos y la experiencia en vivo.