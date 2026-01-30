Contratación pública
Primer revés en la contratación del Museo del Madruelo de Cáceres: la Junta de Extremadura corrige cuestiones técnicas y amplía un mes el plazo para recibir ofertas
La rectificación modifica el umbral económico del volumen anual de negocios (8.347.600,71 euros) y ordena su publicación también en el Diario Oficial de la Unión Europea
La Junta de Extremadura dicta una resolución de corrección de errores sobre la licitación de las obras del Museo del Madruelo de Cáceres (14,43 millones de euros, IVA incluido), al detectar un fallo en el anuncio relativo al cálculo de la solvencia económica y financiera exigida a las empresas. La administración argumenta que el error puede afectar al principio de concurrencia y, por ello, ordena la publicación de la rectificación y la ampliación del plazo de presentación de ofertas. Se podrán presentar hasta el 2 de marzo.
Rectificación del requisito de solvencia
La modificación afecta al apartado referido al volumen anual de negocios. La resolución fija el requisito en "0,7 veces el valor estimado del contrato" y lo concreta en 8.347.600,71 euros, corrigiendo así el dato que figura inicialmente en el anuncio.
Ampliación de plazos y efectos sobre ofertas ya presentadas
Junto a la corrección, la Junta dispone la ampliación del plazo de presentación de ofertas, por un periodo adicional equivalente al tiempo transcurrido desde la publicación de la rectificación. Además, señala que, si alguna empresa ya presenta oferta, puede mantenerla o registrar una nueva (en ese caso, se entiende retirada la anterior, salvo manifestación expresa en contra).
El proyecto licitado
La licitación incluye la construcción del edificio que albergará la colección Helena Folch-Rusiñol y la ordenación del entorno. El proyecto contempla también la adecuación de un aparcamiento en la ribera opuesta y una pasarela peatonal de conexión, configurando una actuación urbana en el área de San Marquino, Ribera del Marco y Santiago. El plazo de ejecución se mantiene en 24 meses, sin prórrogas automáticas, y el pliego prevé penalizaciones por retrasos e incumplimientos.
Financiación europea y condiciones
La obra se cofinancia en un 85% con fondos Feder y en un 15% por la Junta, distribuida entre 2026, 2027 y 2028. El contrato incorpora condiciones sociales, entre ellas medidas de igualdad, prevención del acoso, formación en seguridad y salud laboral y uso no sexista del lenguaje, extensibles a subcontratas.
Criterios de adjudicación
El procedimiento se plantea como abierto y ordinario, con tramitación anticipada. El precio tiene un peso del 60% en la valoración, y el resto se reparte entre criterios técnicos, programa de trabajo, seguridad y salud laboral, criterios sociales y ampliación del plazo de garantía.
Vías de recurso
La resolución de corrección pone fin a la vía administrativa y recuerda las opciones de impugnación: recurso especial en materia de contratación (en el plazo previsto legalmente) o recurso contencioso-administrativo ante el TSJ de Extremadura.
