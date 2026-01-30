Un show de talentos solidario reúne en Cáceres a artistas de todas las edades: las entradas, ya agotadas

Cáceres acogerá el próximo viernes 30 de enero un 'Talent Show' solidario cuya recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Andah (Asociación para el TDAH y la Neurodiversidad). El evento tendrá lugar en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino, ubicada en la avenida de Cervantes s/n, y está concebido como un espectáculo familiar en el que participarán artistas de diferentes disciplinas y edades.

El Talent Show contará con dos pases. El primero se desarrollará de 17.00 a 18.30 horas, mientras que el segundo tendrá lugar de 19.00 a 20.30 horas, permitiendo así una mayor asistencia de público. La apertura del evento está prevista a las 17.00 horas.

Concurso de talentos. / E. P.

Amplia variedad de estilos

El espectáculo reunirá sobre el escenario propuestas muy diversas, con el objetivo de mostrar el talento local y fomentar la inclusión a través de la cultura. Entre las actuaciones anunciadas figuran números de flamenco, danza urbana, danza contemporánea, bachata, rock, música pop, K-Pop, cantautores y dj infantil, además de un show de Disney, ópera infantil, flamenco a cargo de un grupo infantil y un show Drag Queen infantil, entre otras sorpresas.

El evento será presentado por José Luis Leo 'Cinturita' y María Valentín, y contará con la participación de numerosos artistas y academias colaboradoras de la ciudad y su entorno, reflejo del carácter colectivo y solidario de la iniciativa.

Finalidad solidaria

Desde la organización se ha subrayado que se trata de un evento benéfico, en el que toda la recaudación obtenida mediante las entradas solidarias se destinará a fines sociales de la asociación Andah, que trabaja en apoyo a personas con TDAH y otras condiciones de la neurodiversidad, así como a sus familias.

Así será la cita. / E. P.

Entradas

Las personas interesadas en asistir podían reservar su entrada solidaria contactando a través del teléfono 677 815 576. La organización había habilitado también un sistema de reserva mediante código QR, incluido en el cartel promocional, para facilitar el acceso a la información y la inscripción. Sin embargo, todas las entradas ya están agotadas.

El 'Talent Show' cuenta con la colaboración de diversas entidades, empresas y administraciones, entre ellas los ayuntamientos de Cáceres y Valdesalor, además de múltiples negocios locales que se han sumado a la iniciativa.