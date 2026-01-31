Los andamios de la parte antigua de Cáceres: un 'break' turístico fundamental para conservar el patrimonio

Un paseo por la parte antigua de Cáceres en la actualidad no resulta tan espectacular como acostumbra. Los andamios se han instalado en algunos de los enclaves más emblemáticos del casco histórico, como la Torre de Bujaco, la iglesia de la Preciosa Sangre o el Museo de Cáceres. Se trata, no obstante, de una imagen habitual y necesaria: este pequeño ‘paréntesis’ turístico forma parte del esfuerzo por conservar y proteger un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Torre de Bujaco

Nada más llegar a la plaza Mayor, la tercera fase de la reforma de la muralla impide contemplar por completo la Torre de Bujaco, uno de los grandes iconos de la ciudad. Los trabajos comenzaron el pasado 10 de febrero y afectan al tramo comprendido entre el Adarve del Padre Rosalío y la plaza del Conde de Canilleros, tanto en el espacio intramuros como extramuros. La torre permanece cerrada al público y así seguirá durante un periodo estimado de entre cuatro y seis meses, tiempo en el que se ejecutan intervenciones clave para mejorar la accesibilidad, reconstruir el tramo faltante junto al paso albarrano hacia la Torre de la Yerba y habilitar la conexión peatonal con el tránsito existente hasta la zona de Púlpitos.

Unos metros más adentro de la parte antigua, en la Cuesta de la Compañía, continúan las obras de restauración de la cubierta de la iglesia de la Preciosa Sangre. Esta actuación persigue reforzar el papel de la cultura y el turismo sostenible como motores de desarrollo económico, inclusión social e innovación. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 271.290 euros y está cofinanciado por la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Museo de Cáceres

Por su parte, el Museo de Cáceres se encuentra en la fase final de su reforma. Los trabajos se concentran actualmente en la Casa de las Veletas y, en las próximas semanas, los andamios deberán retirarse para cumplir con el permiso concedido en relación con la época de anidación del cernícalo primilla. La previsión es que la actuación concluya en diciembre de 2026 y que, a comienzos de 2027, se inicie el desarrollo del nuevo proyecto museológico y museográfico.

Lejos de restar valor a la visita, este paisaje provisional de andamios y obras habla del cuidado constante que exige un conjunto histórico vivo. Cáceres se muestra ahora en plena fase de mantenimiento, menos fotogénica quizá, pero más consciente de la responsabilidad que implica conservar su legado. Un paréntesis necesario para que, cuando caigan las lonas y regresen las vistas limpias, la ciudad antigua vuelva a lucir con más fuerza y garantías de futuro.