Nuestro pasado
Atracan y abandonan descalzo a un taxista en Cáceres en marzo de 1971
El asalto a Isaías Rubio Gallego en las inmediaciones de Las Herrerías marcó un mes en el que también se celebró la talla de mozos y abrió la agencia infantil de la Caja de Ahorros
El mes de marzo de 1971 dejó en Cáceres una combinación de sucesos, acontecimientos sociales y novedades en la vida cotidiana de la ciudad. A comienzos de mes, dos individuos desconocidos protagonizaron el atraco al taxista cacereño Isaías Rubio Gallego, a quien despojaron de su vehículo, del dinero y del calzado, abandonándolo descalzo en las inmediaciones de Las Herrerías, hecho que causó notable conmoción entre los vecinos.
Acto de talla de mozos
En el ámbito administrativo, el día 14 de marzo tuvo lugar el tradicional acto de talla de mozos, en el que se midieron un total de 562 jóvenes. El más bajo fue Rafael Cambero Salomón, con una estatura de 1,41 metros, mientras que el más alto resultó ser Santiago Ignacio García, que alcanzó los 1,90 metros.
Apertura de la agencia infantil de la Caja de Ahorros
Por su parte, la vida económica y social de la ciudad sumó ese mismo mes una iniciativa novedosa con la apertura de la agencia infantil de la Caja de Ahorros de Cáceres, dirigida por Felisa Leal, creada con el objetivo de fomentar el hábito del ahorro entre los más jóvenes.
- Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
- Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
- El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
- Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
- Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
- La carnicería Ángel se traslada a la avenida Maltravieso tras once años en el centro de Cáceres