Atracan y abandonan descalzo a un taxista en Cáceres en marzo de 1971

El mes de marzo de 1971 dejó en Cáceres una combinación de sucesos, acontecimientos sociales y novedades en la vida cotidiana de la ciudad. A comienzos de mes, dos individuos desconocidos protagonizaron el atraco al taxista cacereño Isaías Rubio Gallego, a quien despojaron de su vehículo, del dinero y del calzado, abandonándolo descalzo en las inmediaciones de Las Herrerías, hecho que causó notable conmoción entre los vecinos.

Acto de talla de mozos

En el ámbito administrativo, el día 14 de marzo tuvo lugar el tradicional acto de talla de mozos, en el que se midieron un total de 562 jóvenes. El más bajo fue Rafael Cambero Salomón, con una estatura de 1,41 metros, mientras que el más alto resultó ser Santiago Ignacio García, que alcanzó los 1,90 metros.

Apertura de la agencia infantil de la Caja de Ahorros

Por su parte, la vida económica y social de la ciudad sumó ese mismo mes una iniciativa novedosa con la apertura de la agencia infantil de la Caja de Ahorros de Cáceres, dirigida por Felisa Leal, creada con el objetivo de fomentar el hábito del ahorro entre los más jóvenes.