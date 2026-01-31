Tercera edición
La carrera solidaria de la Policía Nacional se celebrará el 15 de marzo
El dinero recaudado será entregado a la asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura
La tercera edición de la carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional en Cáceres ya tiene fechas: será el día 15 de marzo. El cuerpo organiza este recorrido urbano con el objetivo de seguir superándose cada año. El dinero recaudado será donado a la asociación EMEX (Esclorisis Múltiple de Extremadura).
Así lo ha informado el comisario jefe provincial de Cáceres, Gregorio Valverde, tras la reunión que ha mantenido este viernes con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Pese a que todavía no ha sido confirmado, en años anteriores el precio fue de doce euros por dorsal.
La asociación EMEX es una entidad sin ánimo de lucro que nació en octubre de 2014. Fue creada por afectados y famiilares de personas que padecen esta patología y otras enfermedades neurodegenerativas de la región. Todas las ayudas recibidas repercuten en estos afectados y sus recursos económicos dependen de llos socios, de donaciones de personas anónimas y de diferentes entidades.
