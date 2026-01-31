El Gran Teatro traslada su fiesta musical a la plaza de toros de Cáceres

El Consorcio Gran Teatro de Cáceres ha anunciado que trasladará a la Plaza de Toros ‘Era de los Mártires’ dos de sus estrenos más destacados con motivo de la conmemoración de su centenario: los musicales de ‘Tarzán’ y ‘Sonrisas y Lágrimas’.

Fechas

El primero de los espectáculos será ‘Tarzán’, programado para los días 1 y 2 de mayo, con montaje y desmontaje previsto para los días 30 de abril y 3 de mayo, según la autorización emitida ese viernes por la Junta local de Gobierno de Ayuntamiento de Cáceres.

El segundo musical, ‘Sonrisas y lágrimas’, se celebrará los días 5 y 6 de septiembre, con montaje y desmontaje los días 4 y 7 de septiembre, también en la Plaza de Toros de la capital cacereña, según informan desde el consistorio, que forma parte del consorcio junto a la Diputación Provincial y la Junta de Extremadura.

La medida responde a la celebración del centenario del Gran Teatro y busca ofrecer un espacio más amplio que permita acoger a un mayor número de espectadores para estas producciones musicales de gran formato.

El traslado temporal de los musicales a la plaza de toros permitirá además una adaptación técnica del escenario y del montaje escénico, garantizando la seguridad y comodidad del público durante los espectáculos.

Con estas actuaciones, el Consorcio Gran Teatro de Cáceres celebra sus cien años de historia, combinando la tradición de la institución con propuestas culturales de gran alcance que acercan el teatro musical a toda la ciudad.