Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
Trágico final para el cacereño de 27 años Pablo Dean y su familia. El joven ha sido hallado muerto en Navacerrada (Madrid), según confirma la Guardia Civil, que notifica que el cuerpo sin vida se ha encontrado en una zona de campo. De momento, se desconoce las causas del fallecimiento. De momento, la Benemérita sigue investigado y se espera que la autopsia determine los motivos del fallecimiento.
Con se recordará, el jueves pasado, 29 de enero, los allegados de Pablo lanzaron una llamada de auxilio a través de las redes sociales: el joven cacereño llevaba seis días desaparecido. La última vez que se le vio con vida fue el 23 de enero en Moralzarzal (Madrid). Previamente, la familia ya había interpueso una denuncia por desaparición en la comisaría de la Policía Nacional de Collado Villalba., además de publicar en el Centro Nacional de Desaparecidos su ausencia.
