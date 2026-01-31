Huellas en el tiempo: así descubrimos a los grandes nombres de Cáceres

Ciertamente no hay nada como el inexorable paso del tiempo para ir descubriendo soluciones y explicaciones para temas que con anterioridad no encontrábamos de ninguna manera. Para ello además de una buena memoria, siempre ayuda conservar un amplio archivo, y una interesante biblioteca.

Detallado tema

De esta manera hemos ido creando un detallado tema que seguidamente vamos a ir desgranando. En los últimos cincuenta años hemos tenido el privilegio de conocer a toda una serie de hijos ilustres cacerenses, que cada uno en su campo han aportado infinidad de conocimiento e historia a este Cáceres tan querido. Pero tan magnifico descubrimiento de estos personajes tan extraordinarios que en sus correspondientes épocas aportaron tanto a esta ciudad, llegaron a nuestra vida a través de algunos de sus descendientes. Nos explicaremos:

Durante nuestra juventud, tiempo de estudiante, tuvimos una magnifica relación en el colegio con varios sobrinos nietos de D. Antonio Cristino Floriano Cumbreño, magnifico investigador local, cronista oficial e incansable buscador de épocas pasadas. Además de tener un tío carnal de dicho apellido. Ya más cercano a nuestros días tuvimos la suerte de contactar y tratar con un hijo de nuestro protagonista, D. Pedro Floriano Llorente, quién muy amablemente nos facilitó obras u datos importantes del señor Floriano Cumbreño. Todo lo que nos despertó el estudiar la amplia tarea investigadora de dicho señor.

Carlos Callejo Serrano

De la misma manera en aquellos años, compartimos pupitre con dos de los hijos de D. Carlos Callejo Serrano, descubridor de la Cueva de Maltravieso, entre otros logros, Alonso y Gonzalo. En años siguientes conoceríamos a Antonio y a Guadalupe. Los cimientos de nuestra inquietud investigadora estaban en marcha, sin darnos cuenta.

Gracias a la amistad de nuestro padre y la cercanía de su negocio con nuestra casa, conocimos a D. Ildefonso Martín, hijo de D. Tomás Martín Gil, incansable investigador de toda la provincia, con la elaboración de un amplio archivo de fichas referidas a numerosos edificios religiosas y civiles, además de poeta, escritor, botánico o fotógrafo. Con el paso de los años llegamos a conocer a otro de sus hijos D. Luís, también dedicado al negocio de las bicicletas.

Maravilloso mundo

Y es durante estos años de la juventud, cuando vamos descubriendo poco a poco el maravilloso mundo de la investigación de épocas pasadas de Cáceres, cuando nos damos cuenta que en el círculo de amistad de nuestra familia está muy presente Doña Matilde Sánchez, una de las hijas del extraordinario pintor costumbrista D. Conrado Sánchez Varona, oportunidad en la que pudimos apreciar algunas de sus mejores obras guardadas en su casa familiar.

No podemos olvidar aquellas entretenidas conversaciones familiares que los domingos manteníamos con D. Santiago Berzosa González y señora, militar, magnifico músico, compositor y gran persona, que nos despertó nuestro interés por la música castrense. Ya unas décadas después tuvimos una grata amistad con su hermano D. Esteban Berzosa cuando estábamos trabajando en la institución provincial.

Venancio Rubio

Es justo que en estas líneas dejemos constancia de nuestra relación con D. Venancio Rubio Criado, reconocido como Artesano Mayor de Cáceres. Magnifico carpintero y ebanista, que realizó una veintena de variadas obras de madera, la mayoría de las cuales seguimos disfrutándolas actualmente en nuestra ciudad. Tuvimos mucho trato con él, gracias a la buena relación que tenía nuestra familia, años después con su hijo que continuo la profesión, así como con sus nietos Julio y José Manuel.

En el caso de D. Tomás Pulido Pulido, detallado y meticuloso investigador quién no dudaba en tener avisado a traperos y anticuarios de la ciudad para que, en caso de encontrar algún libro dedicado a nuestra ciudad, no dudasen en hacérselo llegar. Dándose la curiosidad que al adquirir en el año 1980 uno de sus más detalladas obras con infinidad de datos, e ingresar al poco tiempo en la Diputación Provincial, tuve la suerte de conocer a una de sus hijas Montaña, compañera de trabajo y pocos años después sería a su otra hija Mercedes.

Letras extremeñas

En este trabajo no podemos olvidarnos del titulado patriarca de las letras extremeñas, D. Publio Hurtado Pérez quién a lo largo de su vida escribió gran variedad de obras, de investigación, literatura, poesía, etc. Saliendo sus trabajos en revistas locales, regionales e incluso nacionales. Gracias a trabajos aparecidos en los periódicos locales conocimos a dos de sus descendientes, D. Miguel Hurtado y D. Alfonso Artero, los cuales nos facilitaron infinidad de datos y descubrieron muchas publicaciones de D. Publio, lo que nos fue abriendo un apasionante mundo de la investigación local. Amistad que hemos mantenido hasta nuestros días.

Al estar trabajando durante varios años con D. Francisco Acedo Carreras, que fue mayordomo de la Cofradía de la Montaña, pudimos conocer la figura y la gran tarea periodística de D. Jesús Dionisio Acedo Iglesias, persona dotada de gran sensibilidad, humanidad y delicadeza, trasmitida a cuantos trabajaron con él o le conocieron.

Fotografía

Y en ese magnifico mundo mágico de la fotografía, ese arte que nos permite revisar infinidad de escenas y momentos de otra época, como un documento real de lo acontecido en tiempos distantes, recordamos a un personaje muy apreciado aquí en nuestra ciudad, D. Javier García Téllez, quién realizó una magnifica tarea fotográfica, además de ser ayudante del popular fotógrafo Perate, además de Campua en Madrid, apareciendo sus fotografías en numerosas exposiciones y catálogos de diferentes poblaciones. Supimos de su existencia, trabajo y delicadeza profesional gracias a sus hijos Perico, Nicolás y Valentín, quienes siguieron con la tradición familiar de la fotografía aquí en Cáceres, además de en la capital de España. Sus descendientes continúan desarrollando tareas relacionados con el arte de la fotografía en nuestra ciudad.

No podemos olvidarnos de nuestro trato discreto con D. Víctor Gerardo García del Camino, catedrático, humanista, notable docente e incansable defensor de la cultura en nuestra tierra. Además de gran entusiasta de las tertulias, miembro activo de varias de ellas en nuestra ciudad. Profesos de Magisterio, el Instituto El Brocense, el Colegio San Antonio y de la Religiosas Carmelitas. Pero donde realmente destaca por su exquisita tarea es como director de la Biblioteca Publica de Cáceres durante los años que los desempeña. Gracias a la amistad que mantenemos con su hijo Carlos, somo consciente de la figura de D. Víctor y su obra y herencia profesional.

Contactos

Pero aquí no terminan nuestros contactos con estas personas notables de nuestra ciudad. También tuvimos la enorme suerte de conocer y tratar varias veces a D. Germán Sellers de Paz, funcionario del Gobierno Civil y magnifico periodista que se implicó en varios de estos medios aportando una profunda profesionalidad y una gran sensibilidad. Fundó el periódico Mas Allá, dirección del medio Ráfagas, así como del semanal desaparecido “Cáceres”, pero sin duda el motivo por el que es más recordado aquí es por su magnífica tarea de redactor jefe y posteriormente director del Periódico Extremadura hasta su jubilación en 1987.

Y es desde sus diferentes puestos privilegiados en la prensa local desde donde se dedica a defender todos los intereses culturales de nuestra ciudad y provincia. Y fue en su jubilación cuando el Sr. Sellers decide contactar con nosotros en varias ocasiones para entrevistarnos sobre diferentes temas de nuestras tradiciones locales, información que trasladó a determinadas de sus publicaciones. Además, hemos conocido y tratado a varios de sus descendientes en todos estos años.

José Canal Rosado

Don José Canal Rosado escritor e insigne poeta, junto a otros tres ilustres cacereños fundador de la Revista Alcántara. Según lo definió otro insigne: «Hombre de perfil cervantino», dotado de notable sensibilidad supo trasladarla a sus amigos y conocidos. Gran seguidor de las tertulias. E incansable potenciador de la cultura. Gracias a su hijo Alfonso, funcionario de la Diputación Provincial pudimos descubrir y conocer parte de su obra.

Otra persona notable que sin duda ha influido en nuestro imparable interés por la investigación y cultura por nuestra ciudad es D. Miguel A. Orti Belmonte, cordobés de nacimiento que permaneció treinta y cuatro años viviendo y trabajando en y para Cáceres, así como para la provincia. Gracias a la generosidad y sensibilidad de su hija menor Doña Concepción Orti Alcántara pudimos descubrir la totalidad de sus trabajos y publicaciones, además de tratar a diferentes miembros de la extensa familia Orti Alcántara. Lo que sin duda ha servido para que visitásemos Córdoba en varias ocasiones y descubrir su magnífico patrimonio.

Y hasta aquí las amistades que de una manera u otra nos han ido conduciendo hacia el magnífico mundo de la investigación, lo que nos ha servido para conocer Cáceres desde muy diferentes ámbitos, al tiempo que siempre hemos tratado de compartir lo aprendido y descubierto con quienes lo quisieran. Todo esto sin obviar que nuestras pretensiones eran otras cuando en el año 1969 tuvimos la suerte de conocer a D. José María Pemán y Pemartín.