"Es increíble la cantidad de galgos y podencos que se abandonan", señala Laura Varaldi, presidenta de Proyecto Animalista por la Vida

Laura Varaldi, presidenta de la asociación Proyecto Animalista por la Vida, explicó a este periódico la labor que la entidad desarrolla en Cáceres desde 2012, año en el que asumieron la gestión de la instalación municipal conocida como 'Refugio de San Jorge'. Varaldi recalcó que la organización trabaja desde una firme defensa de la vida animal y que su compromiso es no quitar la vida a ningún animal, incluso en situaciones de enfermedad o cuando los recursos económicos son limitados.

71 perros sin hogar en el refugio

En este contexto, la presidenta ha actualizado las cifras de abandono de perros en la ciudad, advirtiendo de que desde el inicio de 2026 se está registrando una media mínima de un perro al día, lo que supone al menos siete abandonos semanales, una realidad que vuelve a poner el foco en la necesidad de concienciación y responsabilidad. "Ahora mismo tenemos 71 perros sin hogar en el refugio, muchos de ellos animales que se pusieron de moda en su momento y que, cuando pasó el interés, fueron abandonados".

Por su parte, Varaldi advierte de que el abandono de perros en Cáceres sigue siendo muy elevado, una situación que, según señala, continúa repitiéndose de forma constante.

Aumento del abandono de podencos

Además de galgos, menciona que el refugio ha recibido una cantidad inédita de podencos, una cifra que no se había registrado hasta ahora. Aunque, por su menor tamaño, suelen tener una adopción más ágil, la responsable subraya que la magnitud del problema del abandono resulta igualmente alarmante.

La importancia de la responsabilidad en la tenencia de animales

Por último, Varaldi destacó la importancia de la responsabilidad en la tenencia de animales. Señaló que, afortunadamente, existen muchas personas comprometidas y cercanas que comprenden lo que implica cuidar de un animal, pero lamentablemente todavía hay quienes los tratan como una mera herramienta o una moda.