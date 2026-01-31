Javier Perianes y solistas de la Filarmónica de Berlín actuarán este domingo en el Festival Atrium Musicae 2026

Diversas opciones para disfrutar de la ciudad este domingo.

Romería de las Candelas este fin de semana

La tradicional Romería de las Candelas se celebrará en Cáceres los días 1 y 2 de febrero de 2026 en la Ermita de las Candelas, con actividades religiosas y culturales para todos los públicos.

El domingo 1 de febrero, la jornada comenzará a las 10.00 con la apertura de la ermita y venta de roscas. A mediodía, el grupo de folklore Trébol ofrecerá un espectáculo musical, seguido a las 13.30 de una degustación de migas. La jornada concluirá a las 17.00 con una eucaristía y mesa de ofrendas.

El lunes 2 de febrero, las actividades se retomarán a las 10.00 con la venta de roscas, y a las 17.00 se celebrará la bendición de velas y la procesión de la Virgen de las Candelas hasta la Iglesia de San Mateo, donde se oficiará una eucaristía antes de regresar en procesión a la ermita.

Atrium Musicae 2026: Javier Perianes y solistas de la Filarmónica de Berlín

Este domingo a las 18.00, Javier Perianes ofrecerá su segunda actuación en el Festival Atrium Musicae 2026, acompañado por un trío de solistas de la Filarmónica de Berlín.

Javier Perianes. / Gran Teatro de Cáceres

El programa se centra en Viena como epicentro musical, comenzando con la Sonata para viola y piano nº2 de Brahms, seguida del Trío en si bemol mayor D 471 de Schubert, escrito a los 19 años. La velada culminará con el Cuarteto con piano en sol menor KV 478 de Mozart, obra fundamental del repertorio camerístico para piano y cuerdas.

Cine en la Casa de la Cultura de Valencia de Alcántara: 'Retrato de una mujer en llamas'

Este domingo 1 de febrero a las 19.00, la Asociación Cultural 'Nos Gusta el Cine' proyecta Retrato de una mujer en llamas en la Casa de la Cultura de Valencia de Alcántara. La entrada es exclusiva para socios, aunque es posible hacerse socio 20 minutos antes del inicio de la película.

Noticias relacionadas

Dirigida por Céline Sciamma, esta película francesa combina drama y romance en una historia íntima y poderosa ambientada en el siglo XVIII. La trama sigue a una pintora contratada para realizar el retrato de boda de una joven, explorando temas de amor, deseo y libertad femenina. La película destaca por su fotografía delicada, dirección sensible y diálogos profundos, y ha recibido numerosos reconocimientos internacionales.