Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
José Luis QuitanaSinhogarismo en CáceresOpositores del SESSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Próxima apertura

Abre nuevo gimnasio 'low cost' en la zona de El Rodeo en Cáceres

El gimnasio Synergym, con precios asequibles, se instalará en la avenida de los Pilares para ofrecer a los cacereños una amplia gama de actividades deportivas, desde clases dirigidas hasta asesoramiento personalizado

Cartel de Synergym.

Cartel de Synergym. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Cáceres

Synergym abrió su primera sede en Cáceres en 2024 la calle León Leal. Ahora se lanzan a la expansión del negocio y proyectan la apertura de nuevos locales en otras zonas de la ciudad. La zona de El Rodeo, habitualmente concurrida por jóvenes y sobre todo por deportistas, ha sido su elección. Próximamente, instalarán su nueva sede en la avenida de los Pilares.

Se trata de un gimnasio 'low cost', con precios que rondan los 30 euros. Además de sus instalaciones completamente equipadas para todo tipo de ejercicios, ofrecen alternativas deportivas para todos los gustos. Aquellos que quieran ponerse en forma pero disfruten ejercicios alternos al instrumental o las máquinas deportivas cuentan con una oferta muy variada. Desde clases dirigidas hasta bicicletas estáticas son algunas de las opciones que incluye Synergym.

Nueva sede de Synergym en la avenida de los Pilares.

Nueva sede de Synergym en la avenida de los Pilares. / Cedida a El Periódico

Además, el gimnasio cuenta con una app exclusiva, incluida en su cuota, que ofrece a entrenamientos online para los más principiantes. Además, también incluye asesoramiento en sala y planes de entrenamiento personalizados.

Noticias relacionadas y más

 El cartel del gimnasio ya está instalado en la zona en la que abrirá el nuevo local, pero los cacereños más deportistas aún deberán esperar un poco más para conocer la fecha final de su apertura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo sin vida de un joven de 29 años en su vivienda de la avenida de París de Cáceres
  2. Fracasa la negociación con el propietario de la finca que impidió el paso de las máquinas que iban a arreglar el acceso alternativo a Cuartos del Baño (Cáceres)
  3. El alumno número uno del Cefot de Cáceres: 'Nunca imaginé recibir el diploma de manos del Rey
  4. Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
  5. Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
  6. El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
  7. Disfrutaba con las películas de Marvel y no se metía con nadie': así recuerdan sus amigos a Edu, el joven fallecido en Cáceres
  8. Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana

Abre nuevo gimnasio 'low cost' en la zona de El Rodeo en Cáceres

Abre nuevo gimnasio 'low cost' en la zona de El Rodeo en Cáceres

Fernando Alcázar, párroco de San Blas: "El cacereño que no baja a San Blas no es cacereño"

Fernando Alcázar, párroco de San Blas: "El cacereño que no baja a San Blas no es cacereño"

Javier Perianes y solistas de la Filarmónica de Berlín actuarán este domingo en el Festival Atrium Musicae 2026

Javier Perianes y solistas de la Filarmónica de Berlín actuarán este domingo en el Festival Atrium Musicae 2026

Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana

Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana

Huellas en el tiempo: así descubrimos a los grandes nombres de Cáceres

Huellas en el tiempo: así descubrimos a los grandes nombres de Cáceres

Atracan y abandonan descalzo a un taxista en Cáceres en marzo de 1971

Atracan y abandonan descalzo a un taxista en Cáceres en marzo de 1971

Planes para toda la familia en Cáceres este sábado: romería, circo y comedia

Planes para toda la familia en Cáceres este sábado: romería, circo y comedia

El traslado de la antena de la Torre del Reloj de Cáceres, a la espera de un plan para comunicar las consecuencias a la ciudadanía

El traslado de la antena de la Torre del Reloj de Cáceres, a la espera de un plan para comunicar las consecuencias a la ciudadanía
Tracking Pixel Contents