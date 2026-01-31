Abre nuevo gimnasio 'low cost' en la zona de El Rodeo en Cáceres

Synergym abrió su primera sede en Cáceres en 2024 la calle León Leal. Ahora se lanzan a la expansión del negocio y proyectan la apertura de nuevos locales en otras zonas de la ciudad. La zona de El Rodeo, habitualmente concurrida por jóvenes y sobre todo por deportistas, ha sido su elección. Próximamente, instalarán su nueva sede en la avenida de los Pilares.

Se trata de un gimnasio 'low cost', con precios que rondan los 30 euros. Además de sus instalaciones completamente equipadas para todo tipo de ejercicios, ofrecen alternativas deportivas para todos los gustos. Aquellos que quieran ponerse en forma pero disfruten ejercicios alternos al instrumental o las máquinas deportivas cuentan con una oferta muy variada. Desde clases dirigidas hasta bicicletas estáticas son algunas de las opciones que incluye Synergym.

Nueva sede de Synergym en la avenida de los Pilares. / Cedida a El Periódico

Además, el gimnasio cuenta con una app exclusiva, incluida en su cuota, que ofrece a entrenamientos online para los más principiantes. Además, también incluye asesoramiento en sala y planes de entrenamiento personalizados.

El cartel del gimnasio ya está instalado en la zona en la que abrirá el nuevo local, pero los cacereños más deportistas aún deberán esperar un poco más para conocer la fecha final de su apertura.