Planes para toda la familia en Cáceres este sábado: romería, circo y comedia

Desde la tradicional Romería de San Blas hasta malabares, acrobacias, música en directo y la divertida actuación de Aguilera y Mení

Aguilera y Mení en el Palacio de Congresos de Cáceres

Aguilera y Mení en el Palacio de Congresos de Cáceres / Ayuntamiento de Cádiz

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Tres opciones muy diversas para disfrutar de la ciudad.

Malabares, acrobacias y música en directo en un show familiar

Este sábado 31 de enero, a las 20.30 horas, el público podrá disfrutar de un divertido espectáculo de circo teatro para todos los públicos. La historia arranca cuando dos operarios son llamados para terminar de montar una escenografía mientras los artistas se retrasan, justo en su último día de trabajo antes de las esperadas vacaciones. Esta situación dará lugar a constantes interrupciones y situaciones inesperadas durante el desarrollo del montaje y la actuación.

El espectáculo combina circo teatro con música en directo e incluye disciplinas como malabares, equilibrios, acrobacias, magia y comedia del arte, además de alguna que otra sorpresa. Una propuesta fresca y dinámica pensada para divertir tanto a pequeños como a mayores.

Aguilera y Mení llevan el humor al Palacio de Congresos de Cáceres

El 31 de enero de 2026, el Palacio de Congresos de Cáceres será el escenario de un espectáculo protagonizado por Aguilera y Mení, centrado principalmente en el humor y el entretenimiento en directo. La cita comenzará a las 20.30 horas y promete una noche cargada de risas, ingenio y diversión para todos los asistentes, dentro de la programación cultural de la ciudad.

Cartel oficial del espectáculo.

Cartel oficial del espectáculo. / Vivaticket

Cáceres celebra la Romería de San Blas este sábado

Cáceres se prepara para celebrar la tradicional Romería de San Blas el próximo 31 de enero a partir de las 9.00 horas. Esta festividad, muy arraigada en la ciudad, reúne a vecinos y visitantes en torno a la figura del santo patrón. Durante la romería, los participantes realizan una procesión desde la ciudad hasta la ermita de San Blas, acompañada de cantos, música y ofrendas, manteniendo viva una tradición que combina fe, cultura y convivencia popular.

