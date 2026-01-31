El traslado de la antena de la Torre del Reloj de Cáceres, a la espera de un plan para comunicar las consecuencias a la ciudadanía

El traslado obligatorio de la antena de la Torre del Reloj de Cáceres, en la plaza de Italia va a obligar a todos los ciudadanos (más de 97.000 personas) a resintonizar las televisiones y radios. El grupo empresarial Cellnex, donde se integró la firma Retevisión (que instaló el aparato en la década de los 80), cambiará el emplazamiento del aparato tras el respaldo del Tribunal Supremo al ayuntamiento. Sin embargo, está solicitando al consistorio la creación de un plan conjunto para informar a todos los cacereños sobre las consecuencias que tendrá este movimiento. Anuncian, además, que en los próximos días van a realizar una propuesta proactiva. Sin embargo, el departamento de prensa consistorial insiste en que tienen que ejecutar la sentencia.

Contexto

Por contextualizar, la icónica Torre del Reloj (o Torre del Trabajo) ubicada en la plaza de Antonio Canales se quitó de encima en mayo un litigio que duró casi una década y que llegó hasta el Tribunal Supremo. Este espacio patrimonial fue construido en el año 1939 como homenaje a los trabajadores y es uno de los puntos más altos de la ciudad. Es un edificio protegido por el Plan General de Ordenación Urbana y constituye una seña de identidad de la ciudad. En el año 1982, un pleno aprobó la colocación de las conexiones en este punto, y años después se estimó que las tecnologías se habían desarrollado lo suficiente para proponer nuevas ubicaciones.

Jorge Valiente

Litigios

En 2017, un auto del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Cáceres ordenó a la empresa de telefonía el desalojo de antenas y aparatos de la citada torre y en el local anexo al mismo, dando la razón al consistorio en el litigio. La sentencia concluye que el ayuntamiento no incumplió el acuerdo con Retevisión cuando planteó la extinción de la autorización. La mercantil llevó el asunto hasta el final, y el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación, que ya era la última posibilidad judicial.

Traslado

Cellnex, consciente de que tienen que proceder al cambio de traslado en los próximos meses, ya se ha puesto manos a la obra y no ponen ninguna pega a este cambio. La firma se intentó comunicar con el Ayuntamiento de Cáceres el pasado 15 de agosto a través de una carta para señalarles que están de acuerdo con el traslado de la antena a otro enclave de la ciudad, que es la que da la señal de televisión a todos los cacereños.

También señalaban en la misiva que su intención es mantener una relación cordial con el consistorio, puesto que su servicio se debe dar por obligación. A la hora de cambiar su emplazamiento, es necesario tener en cuenta el coste económico de moverla, así como tramitar de forma correcta a los vecinos de la ciudad toda la información relativa a este caso. Es decir, si no se cumpliesen ciertos plazos, la ciudad podría quedarse sin señal de televisión.

Contactos

Pero este es el extremo al que nadie quiere llegar. Eso sí, todos los vecinos que tengan su receptor de televisión apuntando a la Torre del Reloj, deberán resintonizar todos sus aparatos sí o sí para garantizar que la señal llegue de forma correcta. Son efectos colaterales de la decisió. Por todo ello, Cellnex solicitó en su día una reunión con el ayuntamiento que sigue sin ser atendida. Fuentes consistoriales aseguraron haber recibido el escrito, pero se remitían a que la firma cumpla con la sentencia. «Si hay que resintonizar los canales, se trata de una decisión técnica que debe informar la empresa, tanto a la ciudadanía como al ayuntamiento, para conocer cuándo y cómo. Deben retirar las antenas por imperativo legal», explican a este diario. Sin embargo, desde la empresa reiteran que les gustaría mantener una reunión con el alcalde para ir de la mano en la actuación.

Una vez se concrete el acuerdo para informar correctamente a la ciudadanía, comenzarán los trámites para buscar un nuevo emplazamiento. Ese trabajo le corresponde a los ingenieros, que ya cuentan con un estudio donde se exponen varias posibles ubicaciones que, a día de hoy, no han sido desveladas. Previsiblemente buscarán de nuevo puntos elevados de la ciudad. En ese proceso administrativo, que se presume largo, deberá incurrir también el ayuntamiento.

Cambio de la TDT

Será un proceso similar al que se produjo en el año 2010 con la sustitución de la Televisión Analógica por la TDT. Lo que la firma no quiere, según ha podido confirmar este diario, es que se cree confusión entre los ciudadanos cuando tengan que cambiar de dirección la antenar y resintonizar televisiones y radio.