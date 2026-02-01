Emprendimiento global
Cáceres se conecta al capital internacional con el Business Market 2026
C-LAB y la Cámara de Comercio reúnen en la ciudad a inversores, startups y corporaciones para consolidar a la provincia como polo de innovación y atracción empresarial
Cáceres vuelve a situarse en el foco del ecosistema emprendedor con la celebración de la segunda edición del Cáceres Business Market, un foro empresarial que los días 5 y 6 de febrero convierte la sede de la Cámara de Comercio en un espacio de conexión directa entre talento, inversión y oportunidades de negocio a escala internacional.
Impulsado por el Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores de la Cámara de Comercio de Cáceres (C-LAB), en colaboración con la Red Business Market, el encuentro da continuidad a una iniciativa que ya en su primera edición, celebrada en 2024, evidencia la capacidad del territorio para atraer perfiles estratégicos del ámbito inversor, tecnológico y corporativo.
El Cáceres Business Market se configura como un punto de encuentro entre startups, fondos de inversión, grandes empresas y responsables institucionales procedentes de España, Europa y América Latina. La cita refuerza el posicionamiento de la provincia cacereña como un entorno competitivo para el desarrollo de proyectos innovadores, especialmente en ámbitos ligados a la digitalización, la tecnología y los nuevos modelos de negocio.
En esta edición participan figuras destacadas del ecosistema emprendedor e inversor, como Ron Oliver, CEO de Parquetec; Ismael Teijón, fundador de Cupido Capital y Demiun Startups; Carlos Ruisanchez, responsable de Scouting & Dealflow de Wayra Telefónica; Orfeo Balboa, partner de First Drop VC; Íñigo Peña, CEO de Tetuán Valley; Silvia Altieri, CEO de Letsfinance; o Roberto Touza, socio fundador de Startups.st, entre otros perfiles de referencia.
El evento lo presenta Josu Gómez Barrutia, presidente de la Asociación Internacional de Startups y CEO de la Red Business Market.
Uno de los ejes centrales del Cáceres Business Market es la visibilización del talento emprendedor que impulsa C-LAB a través de sus programas de aceleración. En este contexto, varias startups que participan durante semanas en el programa ‘Growth’ presentan sus proyectos ante inversores y corporaciones en un concurso de pitches.
Estas presentaciones permiten mostrar iniciativas con capacidad de crecimiento y escalabilidad, reforzando el papel de Cáceres como laboratorio real de emprendimiento y validación de ideas de negocio en fases tempranas y de consolidación.
Estrategia de largo recorrido
El foro se enmarca en las acciones que desarrolla C-LAB dentro del programa Impulsa Startups, financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y promovido en colaboración con la Cámara de Comercio de España. A través de formación especializada y mentorización personalizada, este programa contribuye a acompañar a startups innovadoras en la validación y crecimiento de sus proyectos empresariales.
Con esta segunda edición, el Cáceres Business Market refuerza su papel como cita estratégica del calendario emprendedor y consolida a Extremadura como un territorio con capacidad para atraer inversión, generar alianzas empresariales y conectar con los principales hubs de negocio internacionales.
