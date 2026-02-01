Cáceres amplía su oferta de ocio infantil con un nuevo parque de juegos y celebraciones

La capital cacereña cuenta desde el pasado mes de septiembre con un nuevo espacio de ocio dirigido al público infantil y familiar. Se trata de Jumping Land, un parque de entretenimiento que combina ejercicio físico, juegos y experiencias interactivas en unas instalaciones amplias, adaptadas a distintos rangos de edad y diseñadas para el uso familiar.

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, visitó este viernes el parque para conocer de primera mano este proyecto empresarial impulsado por Hui Hua Zheng junto a su pareja y otros dos familiares, poniendo en valor el papel de este tipo de iniciativas privadas que amplían la oferta de ocio en la ciudad, fomentan la actividad física y contribuyen a dinamizar la economía local.

Instalaciones de Jumping Land. / Jorge Valiente

Ubicado en la avenida Juan Pablo II, que conecta Nuevo Cáceres con el recinto ferial, el parque ocupa más de 2.500 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, y tiene capacidad para cerca de 290 personas. La planta inferior está destinada principalmente a la celebración de cumpleaños y eventos, mientras que la superior alberga las principales zonas de juego.

Las instalaciones cuentan con una amplia variedad de propuestas, entre las que destacan camas elásticas, hinchables, toboganes, zonas infantiles adaptadas y espacios interactivos.

Sín límite de edad

El acceso está abierto a todos los públicos, aunque la participación en algunas atracciones depende de la edad y la altura, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios. En este sentido, la propietaria explica "todo el parque está auditado por una empresa externa y cuenta con las homologaciones correspondientes".

El espacio ofrece propuestas adaptadas a distintos rangos de edad. / Jorge Valiente

Buena acogida

Desde su apertura oficial, el pasado 15 de septiembre, la respuesta por parte del público "ha sido positiva", afirman. La demanda se concentra principalmente durante los fines de semana, aunque el centro mantiene también un flujo regular de visitantes entre semana. "Hasta ahora no podemos quejarnos. Celebramos muchos cumpleaños y viene mucha gente en familia", subraya Hui Hua Zheng, perteneciente a una familia con décadas de vinculación a la actividad empresarial y hostelera en la ciudad.

Aunque en un primer momento valoraron otras ciudades como posibles ubicaciones, finalmente optaron por implantar el proyecto en Cáceres por el arraigo familiar y el conocimiento del entorno local. "Hemos crecido aquí y es nuestra casa", explica Zheng.