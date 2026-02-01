Reclaman transparencia ante “contradicciones” con el proyecto de mina de litio en Cáceres

La gestión del proyecto de mina de litio en Cáceres sigue generando dudas y críticas tras las declaraciones del alcalde, Rafael Mateos, del pasado 18 de enero y publicadas por el Periódico Extremadura, en las que aseguraba que “no hay ningún proyecto” de explotación, y el anuncio de la Junta de Extremadura confirmando que continúa analizando documentación adicional presentada por la empresa promotora. Esta situación ha motivado reclamaciones de transparencia por parte de distintos grupos políticos y colectivos de la ciudad, que consideran que los cacereños merecen información clara y coherente sobre el procedimiento.

Contradicciones

Desde Somos Cáceres señalan que las posibles contradicciones podrían deberse a que el Ayuntamiento de Cáceres desconocía la situación real del expediente cuando se realizaron las declaraciones o a que se trasladó a la ciudadanía una versión que no se ajusta a los hechos administrativos. En cualquiera de los dos casos, se advierte que la confianza institucional podría verse seriamente afectada.

Entre las cuestiones reclamadas se encuentra la necesidad de informar sobre el estado real del procedimiento administrativo relacionado con la mina, así como sobre las comunicaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura. También se solicita que se aclare si el Consistorio dispone de información actualizada sobre la documentación que se está analizando actualmente.

El proyecto de mina de litio se considera de gran trascendencia para la ciudad, tanto por sus posibles impactos medioambientales como por sus efectos sobre el desarrollo económico y social de Cáceres. Por ello, los reclamantes insisten en que cualquier avance debe ir acompañado de "máxima transparencia, participación ciudadana y garantías ambientales".

Incertidumbre

Y han subrayado que las declaraciones contradictorias generan incertidumbre entre los vecinos y pueden dificultar la confianza en la gestión municipal. “Los vecinos de Cáceres no pueden estar a merced de declaraciones cambiantes. Necesitamos claridad, responsabilidad y una posición coherente por parte del gobierno municipal”, indicaron.