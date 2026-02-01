La voz de Pilar Boyero devuelve al maestro Solano al presente desde su raíz de Cáceres

La publicación de Solano a la orilla de mi boca ha devuelto al primer plano de la actualidad musical la figura del Maestro Solano, uno de los grandes nombres de la canción española del siglo XX con profundas raíces en Cáceres. El trabajo, grabado junto a la Orquesta de Extremadura y presentado a finales del pasado año, ha permitido actualizar un repertorio que forma parte de la memoria sentimental del país y que durante décadas ha acompañado la vida cultural de varias generaciones.

El Cáceres del Maestro Solano, en imágenes / Archivo de El Periódico Extremadura

El proyecto ha tenido una notable acogida desde su lanzamiento y se ha distribuido en grandes superficies culturales como El Corte Inglés, Fnac y Amazon, además de encontrarse disponible en las principales plataformas digitales. Más allá del recorrido comercial, la grabación ha sido recibida como una restitución necesaria de un legado que había quedado parcialmente diluido con el paso del tiempo.

Solano, compositor ligado a Extremadura y a Cáceres, construyó una obra reconocible por su capacidad para convertir lo cotidiano en emoción musical. Sus canciones nacieron en un contexto en el que la copla y la canción popular eran vehículo de expresión colectiva, y durante años formaron parte del paisaje sonoro de teatros, radios y hogares. Esa huella, profundamente arraigada en la cultura popular, es la que este disco ha recuperado sin artificios ni reinterpretaciones forzadas.

CEDIDO

Pilar Boyero ha abordado este repertorio desde el conocimiento y el respeto a esa tradición. Su voz, madura y contenida, ha permitido que las composiciones respiren desde dentro, acompañadas por los arreglos orquestales de la Orquesta de Extremadura, que han aportado amplitud sonora sin alterar la esencia original de las piezas. Canciones como Cinco farolas han recuperado así su fuerza emocional, dialogando con una instrumentación actual que ha reforzado su vigencia.

Vinculación

El vínculo entre la intérprete y el Maestro Solano no ha sido solo artístico, sino también cultural. La lectura que Boyero ha ofrecido de este repertorio ha situado la obra del compositor en el lugar que le corresponde dentro de la historia musical española, conectando su raíz cacereña con un lenguaje contemporáneo capaz de trascender generaciones. Esa aproximación ha despertado el interés de ámbitos académicos internacionales, donde su trabajo ha sido analizado como ejemplo de preservación activa del patrimonio musical.

Solano a la orilla de mi boca se ha convertido así en algo más que un disco. Ha sido la recuperación de una voz creadora vinculada a Cáceres y a Extremadura, un ejercicio de memoria cultural que ha demostrado que el legado del Maestro Solano sigue vivo cuando se interpreta desde la verdad, sin nostalgia impostada y con la ambición de mantenerlo presente en el tiempo.