Acetre, Miriam Cantero y Wistimber, entre los grandes favoritos de la III edición de los Premios de la Música

La III edición de los Premios de la Música Extremeña ha alcanzado un récord de participación con 532 candidaturas, consolidándose como el principal escaparate de la música hecha en la región, según los datos aportados este martes pro el Ayuntamiento de Cáceres durante la presentación oficial del certamen.

74 nominados

De las 532 candidaturas presentadas se han seleccionado 74 nominaciones distribuidas en 14 categorías, correspondientes a 53 proyectos musicales. Entre los nominados destacan Acetre y Miriam Cantero en la categoría Premio Raíces; Ismael González y Wistimber como Mejor Banda o Artista; y Los Restos del Ébano y The Black-Suited Ladies como Mejor Banda o Artista Novel.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, destaca que estos premios “no solo reconocen el talento musical extremeño, sino que forman parte de la estrategia cultural de Cáceres y de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, apostando por una cultura viva, contemporánea y conectada con el territorio”.

En la categoría de Mejor Solista Destacado figuran Duende Josele y Rodrigo Parejo, mientras que Acetre e Ismael González optan también al galardón a Mejor Directo. Entre los nominados a Mejor Canción se encuentran Mind Traveller, Wistimber y Willy Wylazo, y al Mejor Álbum o EP compiten Pick Up Goliath, Brünne Romeo y Acetre.

Novedades

La edición de 2026 incorpora como novedad el Premio Revelación, que reconocerá un proyecto musical por su crecimiento y proyección durante el último año, y cuyo nombre se dará a conocer durante la gala, al igual que el tradicional Premio de Honor.

La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el próximo 7 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres, con seis actuaciones en directo y retransmisión en streaming, con el objetivo de superar la audiencia de las ediciones anteriores.

Suárez subrayó que estos premios constituyen “una herramienta clave para dar visibilidad al talento musical de Extremadura, generar oportunidades para nuestros artistas y construir un ecosistema cultural sólido, imprescindible para la ciudad que aspira a ser Capital Europea de la Cultura”.

El certamen cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres y de distintas instituciones regionales, consolidando su papel como plataforma de reconocimiento, conexión y proyección de la creación musical extremeña.