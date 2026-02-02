La falta de aparcamiento ahoga el entorno del Hospital Universitario de Cáceres: "Prefiero una multa de 100 euros antes que dejar el coche lejos"

En un paseo por las inmediaciones del Hospital Universitario de Cáceres te puedes encontrar prácticamente de todo. Hace unos días, desde una de las entradas principales, se observaban a decenas de personas mirando hacia abajo. Y no era para menos. La lluvia había anegado por completo un Jeep azul y, mientras su dueño bregaba para sacarlo del lodo colocando piedras en sus ruedas, ellos especulaban con la difícil idea de que pudiera lograrlo. Finalmente lo hizo tras varios minutos perseverando. Pero la situación abrió un debate entre los usuarios: "¿Hasta qué punto hemos llegado para que la gente tenga que verse en la situación de aparcar en la hierba y no haya aparcamientos?"

Rosi, Faustino y Rosa son padres e hija y vienen de Valencia de Alcántara y acudían a la entrada del Hospital Universitario andando por la acequia para visitar a un joven familiar ingresado: "Es un peligro muy grande. Necesitamos que conviertan los descampados cercanos en sitios para aparcar porque no hay más sitios. No considero falta de civismo lo que hace la gente porque, hay ocasiones, en las que no te queda otra opción", cuentan.

El desconocimiento de la gente les hace solicitar que se creen aparcamientos en la parcela donde se construirá la segunda fase del recinto hospitalario, cuya obra deberá comenzar en las próximas semanas. "A la gente le obliga a aparcar mal, y a los peatones a venir por donde no se debe. Lo de la falta de civismo es un tanto relativo porque vienes por una situación grave. Yo he tenido que dejar a mi mujer en urgencias y venirme a aparcar donde hubiera hueco. Ha llegado un punto en el que prefieron que me multen con 100 euros antes que irme a aparcar lejos", señalaba Adrián justo al bajar del coche y mientras paseaba por el centro de la calzada.

"La acera está para que los usuarios podamos ir andando, no para que los coches aparquen. Vamos andando por la calzada con todo el riesgo que conlleva. Debería regularse con la construcción de la segunda fase sí o sí. Cuando el recinto funcione a pleno rendimiento, tiene que haber muchas más plazas", precisan Miguel Ángel y Pilar, dos cacereños.

El episodio del todoterreno atrapado en el barro fue solo la imagen más llamativa de un problema que, para muchos, se repite a diario. Entre la urgencia, la falta de alternativas y el riesgo asumido por conductores y peatones, el entorno del Hospital Universitario de Cáceres se ha convertido en un improvisado termómetro de una carencia que va más allá del civismo. Una situación que, coinciden los usuarios, no debería seguir esperando a que llegue la segunda fase para empezar a resolverse.