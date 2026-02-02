Insignia cultural
Arte, memoria y proyección internacional: un año sin Helga de Alvear
El Museo Helga de Alvear conmemora el primer aniversario del fallecimiento de la galerista con una programación especial a finales de febrero, honrando su legado en el arte contemporáneo español
Este mes de febrero se cumple el primer aniversario del fallecimiento de la galerista, coleccionista y filántropa Helga de Alvear, figura clave para el arte contemporáneo en España y principal impulsora del Museo que hoy lleva su nombre en Cáceres. Helga, que murió en Madrid a los 88 años en febrero de 2025 tras una vida dedicada a la difusión del arte contemporáneo, dejó un legado que sigue vivo a través de la institución cultural que fundó y que ha transformado la ciudad y la región.
Homenaje
Desde el Museo Helga de Alvear recalcan que «todo lo que se hace en el museo desde su fallecimiento es en su honor» y que, para conmemorar este aniversario, se está preparando una programación especial a finales de febrero dedicada a Helga, con actividades y homenajes que recuerdan su vida, su pasión por el arte y su visión de cultura abierta y accesible.
La repercusión de la institución que ella imaginó es hoy innegable. El museo ha sido reconocido como uno de los 20 mejores proyectos culturales de España en 2025, según el informe del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, que lo sitúa como el proyecto más valorado de Extremadura y destaca su consolidación como referente del arte contemporáneo nacional. Este logro supone un notable ascenso de 18 puestos respecto al año anterior.
Bajo la dirección de Sandra Guimarães, el museo cerró 2025 con un récord de más de 215.000 visitantes, una cifra histórica que supera al año anterior y sitúa a la institución en una posición de liderazgo dentro del circuito artístico nacional e internacional.
Un año por delante
La programación prevista para 2026 mantiene la línea de ambición internacional iniciada por Helga de Alvear. Entre sus principales hitos se encuentra la exposición del artista suizo Thomas Hirschhorn, ‘MY ATLAS # OUR ATLAS’, que permanecerá abierta hasta mayo, así como proyectos expositivos de grandes nombres de la escena contemporánea que se desarrollarán durante todo el año.
Además, el museo celebrará su quinto aniversario este febrero con una gran fiesta inclusiva y un proyecto de arte simultáneo que se extenderá a Madrid, Lisboa y Cáceres, subrayando el carácter transnacional de la institución y la huella de Helga de Alvear más allá de Extremadura.
El impacto cultural de la galerista fue también reconocido en otros ámbitos del mundo del arte contemporáneo. La feria ARCOmadrid 2025 rindió homenaje a Helga de Alvear con un cálido aplauso en la inauguración, destacando su papel como una de las figuras más influyentes y generosas del arte contemporáneo y subrayando la apertura internacional que impulsó a lo largo de su vida.
No solo fue una mecenas y coleccionista, con una colección de miles de obras que recorren múltiples lenguajes y generaciones artísticas, sino también una catalizadora del arte en Europa, desde sus inicios en el mundo del galerismo en los años 80 hasta la construcción de un museo que hoy es patrimonio cultural.
