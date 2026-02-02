Comunicado de la familia del joven muerto en la avenida de París de Cáceres: "Por la dignidad, el contexto y la humanidad en un caso de extrema vulnerabilidad"

La familia del joven fallecido hace una semana en su casa de la avenida de París ha lanzando un comunicado pidieno respeto a instituciones, a los medios de comunicación y a la opinión pública sobre el suceso. La nota dice así:

"Ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación en relación con la acusación del presunto homicidio de una persona con discapacidad mental grave, se considera imprescindible aportar contexto y una mirada humana que permita comprender la complejidad y el profundo sufrimiento que rodea este caso. La madre, actualmente investigada, es una mujer con graves problemas de salud física y psíquica , cuyo deterioro ha sido ampliamente documentado a lo largo de los años.

Durante 29 años, dedicó prácticamente la totalidad de su vida, energía y recursos al cuidado integral y permanente de su hijo, una persona con una discapacidad mental severa que requería atención continua, sin descansos, sin apoyos suficientes y, en muchos periodos, en una situación de absoluto aislamiento institucional. Este cuidado prolongado se desarrolló en un contexto de enorme sobrecarga, en el que la madre fue víctima reiterada de maltratos físicos y, especialmente, psicológicos por parte de su propio hijo, una realidad tristemente conocida en muchos entornos de cuidados de larga duración y que rara vez recibe la atención pública y social que merece.

Todo ello fue afrontado sin los recursos adecuados, sin acompañamiento terapéutico estable y sin una red efectiva de apoyo social. Resulta fundamental subrayar que nos encontramos ante una persona profundamente vulnerable, cuya salud estaba ya gravemente quebrantada, y que actuó durante décadas movida por el amor, la responsabilidad y el compromiso materno, incluso cuando sus propias fuerzas estaban prácticamente agotadas. Los familiares y amigos de la investigada manifestamos de forma unánime que estamos plenamente convencidos de su inocencia.

Conocemos de primera mano su historia de entrega, sufrimiento y cuidado constante, y sabemos que jamás actuó movida por otra cosa que no fuera el amor y la responsabilidad hacia su hijo. Le brindamos todo nuestro apoyo personal, humano y moral, y no cesaremos hasta que se esclarezcan los hechos con justicia, rigor y humanidad. Pedimos a los medios de comunicación, a la opinión pública y a las instituciones que aborden este caso con respeto, prudencia y responsabilidad, recordando la presunción de inocencia y evitando relatos simplificados que puedan contribuir a la estigmatización de la enfermedad mental, de las personas cuidadoras y de las familias que viven situaciones límite sin el respaldo necesario del sistema.

Este caso interpela a la sociedad en su conjunto sobre el abandono estructural de las personas cuidadoras, la insuficiencia de recursos en salud mental y discapacidad, y las consecuencias devastadoras que puede tener la desatención prolongada de situaciones de extrema vulnerabilidad. La dignidad humana, el contexto y la compasión no deben perderse nunca, especialmente cuando se juzgan realidades tan complejas y dolorosas".