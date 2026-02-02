Una copistería de Cáceres estalla ante las cacas de perros y tacha a sus dueños de "cerdos"

El hartazgo por la presencia constante de excrementos de perro en las aceras de Cáceres sigue dando lugar a denuncias ciudadanas. La última se ha podido ver en la calle Obispo Jesús Domínguez, donde un negocio, la copistería Antonio Román, ha decidido afear la conducta de los dueños de mascotas que no recogen sus heces, colocando en plena acera y en su fachada un cartel llamativo y directo en el que les llama "cerdos".

El mensaje no deja lugar a dudas: "Tú eliges cómo quieres que te veamos". Lo acompaña una ilustración de un perro y su dueño, que proyecta una sombra con la cara de un cerdo, y un símbolo de prohibición sobre la acción de no recoger las heces.

El cartel se situaba en la mañana de este lunes junto a restos reales de excrementos, mostrando así un problema frecuente que vecinos y comerciantes aseguran sufrir a diario, no solo en esta zona de la capital cacereña.

Cartel denuncia en la calle Obispo Jesús Domínguez / L. A.

La iniciativa no forma parte de ninguna campaña municipal. Vuelve a ser una respuesta del vecindario ante una situación que se repite en parquímetros, farolas, escaparates y esquinas manchadas.

"Está claro que no es contra los perros, sino contra los dueños que no cumplen", comenta una vecina al pasar. "La Policía debería estar más pendiente y empezar a multar", añade. Multas que oscilan entre los 100 y 750 euros, según la ordenanza municipal.

Banderas de Israel

Este gesto conecta con otra acción reciente que denunciaba el mismo problema. A finales de diciembre, en las calles Maluquer y León Leal, aparecieron banderas de Israel colocadas junto a heces de perro, una protesta que llamó la atención por su carácter provocador y que fue recogida este periódico.

Más allá de la forma elegida, todas las iniciativas comparten el mismo trasfondo: el cansancio vecinal ante el incivismo reiterado de algunos propietarios de perros. La protesta ha pasado de la queja privada entre vecinos, amigos o compañeros de trabajo, a la denuncia visible en la calle.