Los costes laborales y la falta de personal cualificado ponen contra las cuerdas al tejido empresarial de Cáceres en 2026

La escalada de los costes laborales y la dificultad para encontrar trabajadores cualificados se han consolidado como los principales desafíos para las empresas de la provincia de Cáceres en 2026, según refleja la Encuesta de Perspectivas Empresariales elaborada por Eurocámaras con la colaboración de la Cámara de Comercio de España y la Cámara de Comercio de Cáceres, en la que han participado cerca de un centenar de compañías.

El 78,3% de las empresas encuestadas ha señalado los costes laborales como el mayor obstáculo para el presente ejercicio, una preocupación que se ha intensificado en los últimos años. A esta presión se ha sumado la escasez de personal cualificado, mencionada por el 40,6%, y las cargas regulatorias, que inquietan al 31,9% del empresariado provincial.

En un segundo plano aparecen otras dificultades como las barreras comerciales (20,3%), las condiciones de financiación (18,8%) o el acceso a materias primas a precios asumibles (14,5%), lo que dibuja un escenario de prudencia a la hora de tomar decisiones estratégicas.

Crecimiento contenido y cautela en el empleo

El estudio ha revelado una visión moderada sobre la evolución del negocio. Solo el 21,9% de las pymes cacereñas ha previsto aumentar su cifra de negocio en 2026, mientras que el 55,5% ha confiado en mantenerla estable y el 22,6% ha anticipado un posible descenso.

Un patrón similar se ha repetido en las ventas interiores, con un 20,5% que espera crecer y un 56,3% que prevé repetir resultados. Las exportaciones se han situado como la variable más optimista: el 32,3% de las empresas ha anticipado un aumento de su actividad exterior, frente a un 1,5% que ha contemplado una caída.

Carlos Gil

El optimismo, sin embargo, se ha diluido cuando el foco se ha puesto en el empleo. Solo el 3,9% de las empresas ha manifestado su intención de ampliar plantilla, mientras que el 85,3% ha apostado por mantenerla y el 10,7% ha dejado abierta la puerta a posibles recortes. En inversión, el equilibrio ha sido ajustado, con un 16,5% que ha previsto incrementarla y casi un 19% que ha contemplado reducirla.

Un problema que se repite en otras ciudades

La situación detectada en la provincia de Cáceres no es un fenómeno aislado. Ciudades como Valladolid, Zaragoza o Alicante han alertado en los últimos meses de la dificultad para cubrir puestos en sectores clave como la hostelería, la construcción, la industria agroalimentaria o los servicios tecnológicos. En Barcelona y Madrid, asociaciones empresariales han advertido de que el aumento del salario mínimo y de las cotizaciones, unido a la falta de perfiles técnicos y oficios especializados, está tensionando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

En Málaga o Valencia, el auge de sectores vinculados al turismo y a la economía digital ha convivido con una creciente competencia por el talento, lo que ha elevado los costes salariales y ha dejado vacantes sin cubrir durante meses. Un escenario que, salvando las distancias, empieza a reproducirse también en territorios como Extremadura, donde el envejecimiento de la población activa y la emigración juvenil agravan el problema.

Más confianza en España que en Europa

A escala nacional, la encuesta ha situado a las empresas españolas en un nivel de confianza muy superior al de la media europea. El saldo de expectativas positivas para 2026 ha alcanzado los 23 puntos, frente a los 5,8 de la Unión Europea y los 4,0 de la zona euro, impulsado especialmente por las exportaciones y las ventas nacionales.

Pese a ese optimismo, dos de cada tres empresas españolas han vuelto a señalar los costes laborales como el principal condicionante de su actividad, mientras que casi la mitad ha reconocido dificultades para encontrar personal cualificado. Un diagnóstico que coincide, punto por punto, con el que han trazado las pymes cacereñas, obligadas a afrontar 2026 entre la voluntad de crecer y un mercado laboral cada vez más tensionado.