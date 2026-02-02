Cuartos del Baño: el relato de un aislamiento crónico en Cáceres

El paraje de Cuartos del Baño, una pequeña comunidad rural situada en el término municipal de Cáceres, ha vuelto a verse afectado por la crecida del río Salor tras las intensas lluvias asociadas a la borrasca Ingrid. El desbordamiento ha anegado de nuevo el acceso principal, reabriendo un conflicto que sus residentes arrastran desde hace años. La única vía de entrada y salida, un vado que cruza el río, se inunda con facilidad cuando aumenta el caudal, dejando a las familias incomunicadas y expuestas a situaciones de riesgo.

Situado entre Malpartida de Cáceres y Aliseda, este enclave no responde a un núcleo histórico tradicional ni cuenta con vestigios arqueológicos documentados. Su nombre no aparece en crónicas antiguas ni se asocia a baños termales o construcciones romanas, como ocurre en otros puntos de Extremadura. Se trata, más bien, de una finca rústica que se parceló para uso residencial durante las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del XXI.

Lo que comenzó como terreno agrícola o ganadero fue evolucionando hacia un pequeño núcleo de viviendas unifamiliares, actualmente compuesto por 35 edificaciones, muchas de ellas habitadas de forma permanente. Este crecimiento residencial, común en entornos rurales extremeños, trajo consigo la necesidad de contar con accesos estables y seguros. Un reto que, a día de hoy, continúa sin resolverse.

Inicio de la disputa

El origen del conflicto, según el portavoz de la comunidad de propietarios, Antonio Gil, se remonta a agosto de 2017, cuando el dueño de la finca La Jabalina procedió al cierre del camino de Monte Almeida, utilizado históricamente como vía alternativa de acceso para los vecinos de Cuartos del Baño.

Ante esta situación, los vecinos reclamaron al Ayuntamiento de Cáceres que investigara la titularidad y el carácter público del camino, al entender que se trata de una salida esencial para garantizar la movilidad cuando el vado sobre el río Salor queda impracticable.

Batalla judicial

Tras un periodo de inacción, trámites administrativos y recursos que acabaron llevando el conflicto a los tribunales, una sentencia judicial dictada en diciembre de 2022 obligó al gobierno local a reconocer el camino de Monte Almeida como de titularidad pública e incorporarlo al inventario y al catálogo municipal, donde figura desde 2023 con el número 210, así como a acondicionar el trazado para evitar la dependencia del vado inundable.

Pese a este respaldo legal, la adecuación y apertura efectiva se han ido retrasando y los episodios de incomunicación se han sucedido año tras año. El ayuntamiento ha anunciado en varias ocasiones su intención de recuperar el uso público del camino y acometer trabajos de mejora para garantizar un acceso alternativo al paraje, pero estas medidas aún no se han materializado.

La ejecución de esas actuaciones se ha visto condicionada por dificultades administrativas, técnicas y ambientales (el trazado atraviesa zonas con encinas y manantiales), así como por la oposición del propietario de la finca que atraviesa la vía.

Sucesión de protestas

Esta situación ha llevado a los vecinos a intensificar sus reclamaciones y a exigir el cumplimiento efectivo de la sentencia, al considerar que el reconocimiento legal del camino no se ha traducido aún en una solución real sobre el terreno, declarado de dominio público.

Protesta de los vecinos a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres, a finales de 2025. / Jorge Valiente

Tal y como afirma Antonio Gil, a ello se suma el aumento de residentes permanentes, con alrededor de diez viviendas habitadas de forma continua en la actualidad (en su mayoría pensionistas), lo que ha transformado lo que antes era una molestia ocasional en una emergencia recurrente, especialmente en periodos de lluvias.

Choque de posturas

Como alternativa, hace unas semanas el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, propuso a la comunidad de propietarios la rehabilitación del puente existente sobre el río Salor, al considerar que se trataría de una solución más viable y rápida. Una opción que los vecinos han rechazado, asegurando que la reparación del camino de Monte Almeida "es viable" y acusando al consistorio de incurrir en "contradicciones graves" y "dilaciones injustificadas".

A su vez, afirman que la posible construcción de un nuevo puente es, por ahora, una opción sin concreción técnica ni respaldo presupuestario, y que carece de un calendario definido, por lo que no supone una solución efectiva ni inmediata para los residentes.

Retos del mundo rural

La historia de Cuartos del Baño refleja los desafíos del desarrollo residencial en entornos rurales, donde confluyen aspectos como la propiedad privada, la preservación ambiental, el impacto del cambio climático y las obligaciones de las administraciones públicas.

Mientras las lluvias siguen convirtiendo el acceso al paraje en un punto crítico, los vecinos continúan a la espera de una solución definitiva que les permita dejar atrás el aislamiento recurrente y recuperar la normalidad.