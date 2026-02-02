Dani Martínez llega a Cáceres con su show 'Remember'

El humorista y presentador español Dani Martínez ofrecerá su espectáculo Remember el próximo 6 de marzo de 2026 en el Palacio de Congresos de Cáceres. La propuesta, parte de la gira nacional del artista, plantea un original viaje en el tiempo desde el año 2050 al presente, en el que el cómico interactúa con el público para reflexionar sobre los cambios vividos y rescatar recuerdos que "no deben perderse de cara al futuro". El espectáculo combina humor, música, baile, improvisación, participación del público y tecnología, configurándose como una experiencia dinámica y participativa apta para espectadores de todas las edades.

Cartel oficial del espectáculo. / Cedida

Trayectoria profesional

Dani Martínez, nacido en Astorga (León) en diciembre de 1982, es uno de los rostros más conocidos del entretenimiento español. Su carrera comenzó en la radio y la televisión, donde se destacó por su talento como imitador y humorista, capaz de reproducir más de doscientas voces distintas.

Cómico, presentador y actor

A lo largo de los años, Martínez ha participado en numerosos programas de televisión como cómico, presentador y actor, y ha trabajado en formatos variados de humor y entretenimiento. Además de su faceta sobre los escenarios, es conocido por su trabajo en espacios televisivos de entretenimiento y entrevistas, y por llevar su humor también al teatro y a los espectáculos en directo.

Con Remember, el artista recorre teatros y auditorios por toda España llevando una propuesta en la que invita al público a reír, cantar, bailar e incluso participar activamente en el desarrollo del espectáculo. El show está diseñado para ser disfrutado tanto en solitario como en compañía de amigos o en familia.