La Filmoteca de Extremadura en Cáceres presenta su balance 2025 y la programación de febrero con 18 películas

La Filmoteca de Extremadura ha presentado esta mañana en rueda de prensa el balance de su actividad correspondiente al año 2025, así como la programación prevista para el mes de febrero. El acto ha contado con la intervención de la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, encargada de exponer los datos del balance anual, y del director de la Filmoteca y Medios Audiovisuales, Antonio Gil Aparicio, quien ha desgranado una programación que incluirá seis ciclos y un total de 18 películas.

Películas que se proyectarán durante el mes de febrero en la Filmoteca de Extremadura. / Esteban Valero Vizcano

Más de 150 películas programadas en 2025

En relación con el balance de la Filmoteca, la consejera subrayó que la programación ha sido estable, diversa y de calidad, acercando el cine y la cultura audiovisual a toda Extremadura. Asimismo, 2025 ha sido un año de consolidación para la Filmoteca, marcado por un aumento de público, un mayor compromiso educativo y social y una apuesta decidida por el patrimonio y el sector audiovisual extremeño. Durante este periodo se ha mantenido una intensa actividad en las cuatro sedes, Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, así como en la red de filmotecas itinerantes, que incluye diez localidades en las que se proyecta al menos una película al mes.

En total, a lo largo de 2025 se han programado 156 películas, con una media mensual de entre 13 y 20 títulos, organizados en diferentes ciclos que combinan cine clásico, festivales, cine español, europeo e internacional, además de cine extremeño, latinoamericano y propuestas vinculadas a los derechos humanos y la discapacidad.

93 bobinas del cineasta Manuel Pérez Sala

Por otro lado, Bazaga destacó que 2025 fue el año en el que se puso en valor el patrimonio audiovisual extremeño, gracias a la proyección de obras recuperadas por la Filmoteca de Extremadura. Según explicó, tras décadas de gestiones, la institución logró ese año el depósito completo de 93 bobinas del cineasta Manuel Pérez Sala y, en el mes de mayo, celebró el primer gran homenaje público a su figura en el Gran Teatro, con la proyección de cuatro de sus películas.

Asimismo, la consejera subrayó el crecimiento sostenido de espectadores registrado por la Filmoteca en 2025, con un total de 28.109 asistentes frente a los 24.592 del año anterior. De ellos, 6.459 espectadores correspondieron a las actividades desarrolladas en Cáceres.

El cine como herramienta cultural en el medio rural y educativo

La red de filmotecas itinerantes, integrada por diez sedes mensuales en las localidades de Villanueva de la Serena, Jaraíz de la Vera, Jarandilla de la Vera, Cabeza del Buey, Herrera del Duque, Arroyo de la Luz, Almendralejo, Navalmoral de la Mata, Montehermosa y Coria, registró en 2025 un total de 4.115 espectadores. A esta cifra se suman las proyecciones especiales realizadas en Valencia de Alcántara y Talaveruela de la Vera, que alcanzaron los 985 espectadores. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de la programación descentralizada y el impacto de la Filmoteca en el ámbito rural. Entre los hitos más destacados del año figura la proyección de El 47, la película más vista en las sedes de la Filmoteca, con más de 3.000 espectadores. El largometraje narra la historia de Manolo Vital, el extremeño que protagonizó la lucha vecinal en la Barcelona de los años setenta.

FilmoEduca

Por su parte, el programa FilmoEduca experimentó en 2025 un crecimiento muy significativo, reforzando su papel como eje fundamental de la alfabetización audiovisual en Extremadura. En 2024 registró la participación de 5.860 alumnos, cifra que se incrementó hasta los 6.970 en 2025, con alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y centros de personas con discapacidad. Dentro de este programa, en 2025 participaron 977 usuarios procedentes de centros de personas con discapacidad, así como 13 entidades vinculadas a este ámbito. Además, en febrero del presente año ya se habían registrado 1.000 inscripciones. El programa se desarrolla mediante la proyección de dos películas mensuales en las distintas sedes, una dirigida a educación primaria y otra a secundaria y bachillerato. Asimismo, mantiene el programa Filmoteca en Hospitales, una iniciativa pionera que acerca el cine a las personas hospitalizadas y a sus familias en momentos especialmente sensibles.

Programación del mes de febrero

Por otro lado, el director de la Filmoteca y Medios Audiovisuales, Antonio Gil Aparicio, presentó la programación del mes de febrero, que dará comienzo mañana. Una propuesta que aborda, desde miradas muy diversas, temas como la memoria histórica, los derechos humanos, la identidad, la familia, la adolescencia, los conflictos contemporáneos, la creación audiovisual y la educación, sin renunciar al cine clásico y de autor, y con un marcado acento en las propuestas educativas. La programación se estructura en seis ciclos y un total de 18 películas.

El ciclo Clásicos de la Filmoteca recupera La ciudad desnuda, una obra fundamental del cine negro y del realismo urbano estadounidense. Por su parte, Foco Festivales reúne títulos premiados y aclamados en el circuito internacional, como Kontinental 25, El extranjero, Si yo pudiera hibernar y Father, Mother, Sister, Brother.

El ciclo Camino a los Goya pone el foco en el cine español más relevante del año, destacando especialmente Sirât. Trance en el desierto, de Oliver Laxe, una de las películas españolas más celebradas de la temporada. La obra ha sido nominada a los Premios Óscar a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, además de acumular numerosas nominaciones a los Premios Goya y reconocimientos en Cannes y otros grandes festivales. Este ciclo se completa con Los domingos, La cena, La buena letra, Extraño río (Estrany riu) y el documental Todos somos Gaza, poniendo también en valor la creación regional con Decorado, película de animación extremeña en coproducción y nominada al Goya.

'La voz de Hind'

El ciclo Cine y Derechos Humanos presenta La voz de Hind, una obra de gran impacto humano que aborda las consecuencias de los conflictos armados sobre la población civil y que ha sido nominada a los Premios Óscar a Mejor Película Internacional, consolidando su relevancia internacional.

El especial Cortometrajes Extremeños Nominados a los Goya pone en valor el talento audiovisual regional con títulos como El corto de Rubén, Gilbert y El estado de alma. La programación se completa con FilmoEduca, con sesiones matinales dirigidas a centros educativos y asociaciones, que incluyen Olivia y el terremoto invisible y el clásico La lengua de las mariposas. Además, febrero contará con presentaciones y coloquios en varias sedes, reforzando el diálogo entre creadores, público y alumnado.