Hora de balances: la Pastoral Penitenciaria de Coria-Cáceres llevó la ilusión de los Reyes Magos a 135 hijos de personas reclusas

La campaña navideña "Tu donativo es su alegría" ha permitido repartir 72 paquetes con juguetes y material escolar dentro y fuera de la provincia de Cáceres

Carlos Gil

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La Delegación de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Coria-Cáceres ha cerrado con éxito su campaña de Navidad "Tu donativo es su alegría", una iniciativa solidaria que ha permitido que 135 hijos e hijas de personas internas en el Centro Penitenciario de Cáceres hayan recibido regalos y material escolar con motivo de la festividad de Reyes.

La acción solidaria se ha desarrollado gracias a la colaboración de voluntarios, parroquias y entidades locales, que han participado en la recogida de juguetes nuevos y material educativo destinados a menores de entre un mes y doce años. Para ello, se han habilitado distintos puntos de entrega, como la Casa de la Iglesia, el Seminario Diocesano y varias parroquias.

Desde la Delegación han señalado que cada donativo ha supuesto un "gesto silencioso de amor y esperanza" hacia familias que atraviesan situaciones especialmente difíciles. La campaña ha culminado con el envío de un total de 72 paquetes, que han llegado tanto a la provincia de Cáceres como a otros puntos del país.

El número de paquetes

En concreto, 54 paquetes se han distribuido dentro de la provincia cacereña, mientras que otros 10 se han enviado a Badajoz. Los ocho restantes han tenido como destino Madrid, Salamanca, Cádiz, Alicante y Sevilla. Además, los donativos que no han sido necesarios para esta campaña se han compartido con la Parroquia de Guadalupe, con el fin de apoyar a hijos de familias migrantes.

La Pastoral Penitenciaria ha subrayado que esta iniciativa responde al compromiso de acompañar a quienes viven la experiencia del encarcelamiento y a sus familias. "Con cada donativo habéis visitado de algún modo a quienes viven el encarcelamiento, haciéndoles sentir que no están solos".

La Delegación ha concluido agradeciendo la sensibilidad y la confianza de todas las personas y colectivos que han colaborado, recordando que, a través de estos gestos de generosidad compartida, "la esperanza crece".

