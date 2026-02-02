Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma

Una mujer de avanzada edad ha fallecido este domingo en Cáceres tras sufrir un atragantamiento mientras se encontraba en el interior del bar La Revuelta, ubicado en el la calle Isabel de Moctezuma.

Según ha podido conocer este diario, las personas presentes en el establecimiento alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y, tras el aviso al 112, los efectivos desplazados hasta el lugar llevaron a cabo maniobras para intentar salvar la vida de la mujer. Pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios y del médico forense desplazados hasta el lugar, no se pudo hacer nada para evitar su fallecimiento.

Mortalidad accidental

Este trágico suceso se produce en un contexto en el que los atragantamientos accidentales continúan siendo una causa significativa de mortalidad en España y también en Extremadura.

Según los expertos, en España se registran una media de ocho atragantamientos al día, lo que convierte esta situación en la tercera causa de muerte accidental en el país, y pone de manifiesto la importancia de la prevención y de saber actuar rápidamente ante este tipo de emergencias.

Casos recientes

Además del trágico caso de este domingo, se han producido otras tragedias recientes en la región han generado conmoción. El pasado 25 de enero, un niño de diez años falleció en la localidad de Puebla de la Reina (Badajoz) tras atragantarse durante el desayuno en su domicilio, pese a la rápida movilización de los servicios sanitarios y la Guardia Civil, que tampoco pudieron salvarle la vida.

Hace menos de un año, en septiembre de 2025, una mujer de 79 años murió en Guadiana (Badajoz) tras atragantarse con un pinchito mientras participaba en las fiestas de la localidad. Los voluntarios y los servicios sanitarios intentaron reanimarla sin éxito.

Prevención

Los expertos recuerdan que los atragantamientos pueden ocurrir con alimentos cotidianos y que las personas mayores o los niños están entre los grupos de mayor riesgo. La formación en maniobras de primeros auxilios, como la técnica de Heimlich, puede marcar la diferencia en situaciones críticas.