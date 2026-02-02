La Policía Local de Cáceres incorpora 14 nuevos agentes y alcanza las 151 plazas cubiertas

El cuerpo de la Policía Local de Cáceres se ha reforzado este lunes con la llegada de 14 nuevos agentes para cubrir las vacantes existentes en la plantilla. En un acto celebrado el salón de plenos del ayuntamiento, el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, acompañado por el concejal de Seguridad, Pedro Muriel, y el inspector Marcos Durán, ha dado la bienvenida a los nuevos integrantes, que proceden de distintas localidades de Extremadura.

Los efectivos se incorporan mediante comisiones de servicio para ocupar los puestos disponibles en la actualidad, generados principalmente por ascensos internos y jubilaciones, y pasarán a desempeñar su labor en diferentes unidades de trabajo.

Durante su intervención, Mateos ha señalado que la llegada de estos agentes pone de manifiesto que Cáceres cuenta con una plantilla rejuvenecida y atractiva desde el punto de vista profesional, fruto del refuerzo de medios humanos y materiales impulsado en los últimos años.

El alcalde de Cáceres charla con los nuevos integrantes durante el acto. / El Periódico

Medios y recursos

En este sentido, ha recordado la implantación de un nuevo sistema de comunicaciones, la renovación del vestuario y la próxima sustitución de la flota de vehículos policiales. Además, ha anunciado la futura licitación de un nuevo furgón para la gestión de atestados.

Atención ciudadana

El regidor cacereño ha subrayado el papel del cuerpo como "primer contacto de la ciudadanía con el ayuntamiento" y ha apelado a la responsabilidad de los agentes en el ejercicio de sus funciones. "La Policía Local representa la imagen y el trato que damos los cacereños a nuestros vecinos y a quienes vienen de fuera". Por ello, les ha pedido "profesionalidad, responsabilidad y lealtad".

Pese a que no se trata de plazas de nueva creación, sino de puestos que habían permanecido vacantes durante años y que ahora se están ocupando, con estas incorporaciones la plantilla cuenta actualmente con 151 plazas cubiertas, la cifra más alta registrada en la última década.