La romería de Las Candelas en Cáceres se queda sin procesión por la lluvia

La romería de Las Candelas celebra su segundo día en el interior de la ermita. Las inclemencias meteorológicas han impedido que se celebrase su tradicional procesión. "No podemos luchar contra los elementos climatológicos", ha declarado José María Borreguero, párroco de San Mateo.

A pesar de todo la eucaristía programada ha seguido adelante. La bendición de las velas ha sido el elemento principal de la misa, donde además se han realizado diversas lecturas bíblicas en torno a la celebración. El puesto de roscas, también desde el interior, ha continuado con la venta junto a la puesta de la iglesia.

Los vecinos de Cáceres, quienes esperaban con ilusión la llegada de la procesión han lamentado su cancelación. Igualmente, mantenían su decisión de continuar con la celebración asegurando que se adaptarían a cualquier situación con tal de poder disfrutar de la romería. "Si en lugar de ser seis por banco tenemos que ser doce, así lo haremos", explicaba Juan Francisco Burgos, vecino del barrio de Las Candelas. A pesar de ello la imagen del interior de la iglesia reflejaba el perjuicio que había supuesto la lluvia para la festividad. Aunque los bancos se encontraban llenos, e incluso algunos ocupaban el fnal de la ermita de pie, el espacio vacío era mucho mayor que en su primer día de celebración.

Jacobi Ceballos, concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Víctor Bazo, concejal de Infraestructuras, Jorge Suárez, el concejal de Cultura, y Pedro Muriel , concejal de Servicios Públicos, quienes inicialmente habían acudido para asistir de la procesión, se quedaron a disfrutar de la eucaristía.