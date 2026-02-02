Cuando Roma habló: San Pedro de Alcántara, patrono celestial de Extremadura y protector de toda la provincia de Cáceres

En toda Extremadura es conocida sobradamente la figura de San Pedro de Alcántara, nacido en 1499 en la ilustre villa que atesora ese colosal monumento del Puente de Alcántara y su Arco de Trajano como símbolos del poder de la Roma Imperial en Hispania, que con el paso de los siglos se convirtió en nexo de unión con Portugal. Sí, esta noble villa vio nacer a San Pedro de Alcántara y con el devenir de los años supo sentir la importancia, que este Gigante de la Penitencia, iba a tener para nuestra provincia y también más allá de nuestras fronteras hispánicas.

Tal fue la espiritualidad de San Pedro de Alcántara, que la Diócesis de Coria lo designó como Patrono un 22 de octubre de 1674, cuando reunidos en la Sala del Capítulo de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, por hallarse esta y su Obispado sin especial Patrono y movidos por la gran devoción que se le tiene al glorioso Santo, acordaron por tutelar y especial Patrono de dicha Santa Iglesia y su Obispado a Juan de Garavito y Vilela de Sanabria, San Pedro de Alcántara.

Aquí se cuenta que comenzó a brotar la semilla de San Pedro en nuestra tierra extremeña, simiente llena de poderosas virtudes que se extendieron a lo largo y ancho de la misma, y que con el paso del tiempo, sería recogida acertadamente por Extremadura para designarle como Patrono de esta noble tierra.

La historia

Y así, la historia quiso que en 1954 se diesen en Cáceres dos momentos fundamentales, para que la estela de este Santo alcantarino quedase incrustado de lleno en la Diputación Provincial y en la vida de todos los cacereños. El primero de ellos, tuvo lugar en el pleno del 8 de octubre de dicho año, cuando el diputado Miguel Cruz Quirós - Messat presentó una moción proponiendo a la figura de San Pedro de Alcántara como Patrón de la Provincia; Dadas las altas virtudes y el glorioso merecimiento que engrandece la figura inmortal de San Pedro de Alcántara, tan admirada por toda la cristiandad y muy especialmente por nuestra propia tierra, nativa del Santo, cuya memoria se va a enaltecer dentro de pocos días con la erección en la plaza de Santa María de una escultura debido al cincel del ilustre escultor Enrique Pérez Comendador. Por todo ello estimo, ante todos ustedes, que la Diputación Provincial debe adoptar en la presente sesión el acuerdo de nombrar a San Pedro de Alcántara, Patrón de esta provincia. Acuerdo que toda la provincia vería gran complacencia, dado el espíritu religiosos que en la misma impera.

La Corporación acordó por unanimidad adoptar la moción. Presidía el pleno, el Vicepresidente de la Corporación Gabriel Medina Torrecilla, ya que el Presidente de la misma D. Luis Grande Bandessón, se encontraba enfermo; y los Diputados Provinciales Fernando Fragoso Barrantes, Julián Durán Andrada, Feliz García Matos, Antonio Sánchez Felipe, Julian García Guadiana, Altino Fernández Pérez, Luis López Llaves, Francisco Muñoz Lázaro, Luis Núñez Jiménez, Nicolás García Morante, Domingo Giménez Sánchez».

Diez días después, el 18 de octubre, el Presidente de la Corporación Provincial, envió una comunicación al Obispo de la Diócesis Manuel Llopis Iborra, dándole expresa noticia del acuerdo tomado.

Días más tarde, un 10 de noviembre, tendría lugar otro acontecimiento que quedaría reflejado para la eternidad en la vida de todos los cacereños, la bendición de una colosal escultura de San Pedro de Alcántara en pleno corazón de nuestra Ciudad Histórica. Cierto es que la idea de la realización y posterior bendición de una imagen del Santo, había venido siendo reflejada en diferentes escritos y peticiones, sobre todo por el Presbítero Serafín García López y el Maestro Nacional Sánchez Solis, al presentar la misma en la II Asamblea de Estudios Extremeños que se celebró en Cáceres. Solemne propuesta que fue gratamente acogida por el Gobernador Civil D. Antonio Rueda Sánchez-Malo, y que llevaría a cabo la creación de dos comisiones de trabajo, una Comisión Ejecutiva integrada por el Diputado Provincial Miguel Cruz Quirós y Messat, Pedro Romero de Mendoza Director de la Revista Alcántara, Emilio Herrero Esteban Presidente de la Comisión de Monumentos, Fernando Bravo y Bravo abogado y escritor, Rafael Valencia Pastor, Canónigo y José Luis Cotallo, Delegado de Servicios Culturales de la Diputación Provincial. Y otra Comisión de Honor, integrada por El Gobernador Civil, Gobernador Militar, Obispo de Plasencia, Obispo de Coria, Presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Alcaldes de Cáceres y de Plasencia, y el Padre Guardían del Monasterio de Guadalupe.

La efigie

Colosal estatua auspiciada por la Diputación Provincial, de unos 2.50 metros de altura y de una armoniosa proporción en beneficio de conseguir la atención siempre del espectador. Con un peso de 650 kilos, realizada por el escultor hervasense Enrique Péréz Comendador en un molde de madera de cedro que, una vez llevada a la fundición Casa Codina Hermanos de Madrid, el escultor guardaría en su casa. La colocación de la estatua y posterior bendición de la imagen, fue un acto solemne que trajo a la plaza de Santa María una gran cantidad de cacereños. Al mismo acudió la Diputación Provincial en Pleno con su Presidente Francisco Elviro Messeguer, El Ayuntamiento y concejales, con el Primer Teniente Carlos Cedrún Mateos al frente. También se hizo presente el Sr Ituermendi Ministro de Justicia, y Monseñor Hildebranudo Antoniutti, Nuncio de Su Santidad en España, que también inauguró y bendijo el nuevo Seminario Mayor. Así como la esposa del escultor Madeleine Leroux Morel.

Tomó la palabra el Presidente de la Diputación Luis Grande Bandesson, ofreciendo al Santo de Alcántara; defender los intereses generales de la provincia, ayudar al bienestar y progreso de la misma y ofrecer también que ningún Diputado Provincial pase indiferente ante esta estatua salida como obra del milagro de la mano del escultor Enrique Pérez Comendador, obra de arte que embellece esta noble Plaza de Santa María la Mayor. Y ahora nuestro San Pedro de Alcántara, una súplica:Dignaos ser el magnánimo protector de esta Diputación cacereña, para que ampliamente pueda cumplir sus fines en favor de esta hidalga tierra, donde para honrarla nacisteis.

Pero el crecer de la semilla alcantarina en la ciudad no pararía. Así el 18 de octubre del 1957 el Presidente de la Diputación Provincial, D. José Murillo Iglesias propuso al pleno la instauración del Día de la Provincia; tengo el honor de proponer al Pleno acuerde elevar, por conducto de nuestro Reverendísimo Prelado, las oportunas preces a Roma, para que tenga a bien declarar a San Pedro de Alcántara, Patrono de la Provincia de Cáceres.

Cinco años más tarde, octubre de 1962, el Presidente de la Diputación, Clemente Sánchez Torres, envió una petición por escrito al Excmo y Rvdmo, Antonio Riveri, Nuncio de la Santa Sede en España para hacerle llegar la petición al Santo Padre rogándole se dignara nombrar a San Pedro de Alcántara principal y celestial patrono delante de Dios, juntamente con Santa María de Guadalupe, de toda la región Extremeña.

La Breve de su S.S. Juan XXIII, nombrando a San Pedro de Alcántara Patrono Principal de Extemadura juntamente con Santa María de Guadalupe, es dada en Roma junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, día 23 de febrero del año 1962, cuarto de nuestro pontificado. Cardenal Cicognani, Encargado de Negocios Públicos de la Iglesias, literalmente comunica: «Por Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, con conocimiento cierto y con nuestra madura deliberación, con la plenitud de la potestad Apostólica, en virtud de estas letras y para siempre, elegimos, hacemos y declaramos a San Pedro de Alcántara, Confesor, Principal y Celestial Patrono delante de Dios, juntamente con Santa María de Guadalupe de toda la región de Extremadura, en España. Otorgándole todos los honores y privilegios litúrgicos, que compete debidamente a los Patronos principales de los lugares.

Sin que obstenada en contrario. Ordenamos y establecemos esto, decretando que esta letras existan y duren continuamente firmes, válidas y eficaces; que consigan y ,mantengan sus efectos plenos e íntegros; y que aquellos quienes le interesen o puedan interesar la recomienden de lleno ahora y en adelante: y de esta manera se ha de juzgar y definir...»

La Diputación quedó enterada de la Breve dictada por la Santa Sede, y así lo hizo saber mediante una comunicación al Nuncio de Su Santidad, para que le haga llegar al Santo Padre el agradecimiento de la provincia extremeña por dicho patronazgo.

La sanidad cacereña también acogería la estela de San Pedro cuando un 14 de junio de 1956 se inaugurara la Residencia Sanitaria. Se trataba de una obra incluida en el Plan Nacional de Instalaciones Sanitarias, aprobado por el Ministerio de Trabajo en 1945, que contemplaba una red de residencias sanitarias en las capitales de provincia; pues bien, con la creación del Instituto Nacional de la Salud en 1978 pasó a llamarse Hospital San Pedro de Alcántara.

Crecimiento y fervor

Pero la estela de San Pedro de Alcántara continuaba su crecimiento y fervor, y en 1967 llegó a la ciudad una imagen del Santo, en actitud de peregrino, en esta ocasión obra del escultor Juan de Ávalo. En el paseo de Cánovas fue recibida por el Prelado de la Diócesis de Coria - Cáceres Rvdmo, D. Manuel Llopis Iborra, junto con autoridades civiles, militares y judiciales. Acto que se convirtió en toda una peregrinación hacia la capilla del Instituto de Enseñanza el Brocense, donde quedaría instalada la imagen de San Pedro de Alcántara., imagen del Santo que hoy preside el altar mayor de la misma.

Con el tiempo, a iniciativa de D. Felipe Fernández Peña sacerdote diocesano, se pondría en marcha la creación de un Centro Pastoral de los Patronos de Extremdura, en un lugar geográfico entre las dos provincias, como es el Cruces de las Herrerías, inaugurado un 18 de octubre del 2000. Se cumplen ahora 25 años de la erección canónica de la Hermandad de los Patronos Extremeños, que en dicho lugar tiene su sede, por decreto episcopal del 8 de febrero de 1992 dado por Don Santiago Martínez Acebes, Administrador Apostólico entonces de Coria-Cáceres.

Y así la estela en la Institución Provincial nuestra Diputación, siempre estará marcada la fecha del 19 de octubre, como una señas de identidad propia, de velar por el futuro y bienestar de la provincia, unido a esa estirpe franciscana llena de sencillez de San Pedro de Alcántara, sigue hoy siendo recordada cada octubre, por todos los rincones de nuestra tierra extremeña, dejando testigo pétreo en ese Monasterio del Palancar, fundado en 1557 por San Pedro de Alcántara en unos terrenos donado a la Orden Franciscana por Rodrígo de Chaves íntimo amigo de San Pedro y ubicado entre las ciudades de Cáceres y Plasencia, el más pequeño del mundo pero el más grande de espíritu.

Jesús Fernando Bravo Díaz. es licenciado en Geografía e Historia y máster en Métodos y Técnicas de Investigación