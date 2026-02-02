La Sociedad Extremeña de Neurología matiza un estudio del ictus realizado en Cáceres

David Ceberino Muñoz, presidente de la Sociedad Exremeña de Neurología, ha salido al paso del reciente estudio presentado por la Universidad y el hospital de Cáceres en relación a la prevención del ictus. En un comunicado remitido a este diario indica que en la portada de El Periódico Extremadura del lunes 26 de septiembre, destacada se incluía el siguiente titular: “Cáceres identifica una proteína clave para prevenir el ictus”. Ceberino indica que "la sinécdoque se refería a un equipo de investigadores de la Uex y el servicio de Hematología del hospital San Pedro de Alcántara. El párrafo inicial de la noticia enunciaba que este equipo había “identificado una proteína (STC2) que podría en una herramienta clave para la prevención y el tratamiento del ictus”, resultados que se habían publicado en la revista International Journal of MoleularSciences.

El presidene relata que "según el último informe de la Organización Mundial de Ictus, esta enfermedad en conjunto sigue siendo la segunda causa principal de muerte y la tercera causa principal de muerte y discapacidad combinadas. En España, el ictus supone la primera causa de discapacidad adquirida en adultos y la segunda causa de mortalidad (la primera en mujeres) y demencia lo que subraya su enorme impacto sanitario y social (salud pública)".

Avance

Y añade: "En consecuencia, el interés para la población de cualquier avance sólidamente establecido es manifiesto. El problema surge cuando se divulgan noticias que no están sustentadas en el rigor científico como es el caso que nos ocupa".

Asevera que "los autores del artículo publicado concluyen en su resumen que “en conjunto nuestros datos nos permiten concluir que STC2 representa un marcador prometedor de stroke/ictus en pacientes trombóticos”. Los datos a que se refieren según informan en la sección de Materiales y métodos (un capítulo fundamental en cualquier investigación para considerar la calidad y validez de los resultados obtenidos) se basan en el análisis de 41 pacientes “trombóticos” (el número exacto de pacientes con ictus no se especifica) de los que para el seguimiento de 10 años tenían que cumplir con los criterios de “que los pacientes habían sufrido un ictus, seguían la medicación inicial prescrita (principalmente ácido acetil salicílico 100 mg al día) y, además, no debían presentar un episodio trombótico recurrente; de lo contrario, los pacientes fueron excluidos del estudio (solo 8 pacientes cumplieron estos criterios y finalizaron el estudio)”.

Taxativo insiste: "¡Los resultados que sirven de base a las conclusiones del estudio se fundamentan pues en 8 pacientes seguidos una década!". Y concluye: "Recomendamos verificar a fondo las fuentes antes de publicar noticias de salud pública que puedan generar expectativas o inquietud. Las sociedades científicas pueden actuar como órganos consultivos para validar este tipo de información".