Lo que se abre y lo que se cierra en la antigua calle Hermandad de Cáceres

La calle Hermandad de Cáceres sigue siendo para muchos la calle Hermandad aunque en realidad su nombre, desde hace dos años, es Eladia Montesino-Espartero Averly (Madrid, 1897-1999), la primera mujer que voló en España, también fue profesora, escritora y poeta. Su vida se mantuvo durante más de sesenta años vinculada a Cáceres. En el número 2 de Gómez Becerra, en el recordado como chalet de los Correa-Pomet, vivió con el que fuera su marido Pedro Romero Mendoza, periodista y escritor, fundador de Sociedad Literaria Cacereña.

La vía concentra en apenas unos metros una fotografía bastante fiel de la vida comercial de la ciudad. El paseo matutino se inicia en el número 11, en la esquina con Gil Cordero, donde todavía se mantiene la actividad diaria pese a los cambios acumulados en los últimos años. Frente a este punto se sitía Foto González, uno de los establecimientos más reconocibles del entorno, quesigueo ofreciendo desde revelado digital y químico hasta fotografías de carné, reportajes sociales y venta de material fotográfico. El negocio ha mantenido incluso la venta de carretes, un formato que ha vuelto a despertar interés, junto a servicios de impresión en distintos soportes.

Lo que se cierra y lo que se abre en Cáceres: la antigua calle Hermandad / Miguel Ángel Muñoz

Junto a él, una clínica odontológica y el recuerdo del antiguo puticlub Yuca, todos con entrada por Gil Cordero. El Yuca junto a La Cueva, llegaron a Cáceres en la década de los 70. El local sigue vacío, a la espera de que alguien lo transforme. Detrás del Yuca estuvo siempre Paquita, que un día le compró un sombrero a Leopoldo, el de la bici, para que no pasara frío. Paquita estuvo casada con Antonio Girardi, que entonces era el decorador de moda de la ciudad, venido de Valencia, y que precisamente había decorado Metropol, en Cánovas, donde estaba Mendieta y ahora está Urvicasa. Antonio puso muy bonito y elegante el Metropol, que hasta servía bodas. Allí se metían los médicos a jugar al dominó cuando terminaban sus consultas y era un hervidero de clientes.

Pero esa es otra historia que nos hace recodar que esta mañana donde nos encontramos es en la vieja calle Hermandad, zona que alberga Printens, que cuando amanece febrero muestra una liquidación de final de temporada con precios especialmente bajos. Entre sus ofertas, dos pantalones de mujer por 10 euros, dos pantalones o camisetas de hombre también por 10 euros, sudaderas a 15 euros, además de pantalones y faldas de punto para mujer a 9,99 euros y bolsos tipo mochila al mismo precio. El establecimiento se ha trasladado al número 11, dejando vacío el ntiguo local del número 9.

En la misma línea, Liberty Moda mantiene descuentos por cambio de temporada, lo que ha convertido este tramo en un pequeño foco de oportunidades comerciales. Junto a estas tiendas, han convivido otros negocios en funcionamiento, como un mercadillo textil y de hogar o Ebenezer Cáceres, con horarios concretos de apertura durante la semana y los fines de semana. En contraste, llama la atención el bloque de viviendas vacío y sin terminar, de cuatro plantas, situado junto al Hotel Iberia, y que sigue encallado.

El Bazar Gran Canaria y Las Muñecas de Inés

Más adelante, comercios tradicionales como el Bazar Gran Canaria, uno de los más antiguos de la ciudad, han continuado abiertos, mientras Trebede, especializada en ceremonias, muestra ya su nueva temporada y facilita atención con cita previa.

El recorrido avanza hacia la esquina de Gómez Becera con la tienda de moda Frenzy o Zanbora Dicora, dedicada a la decoración. Ya en la cuesta de la calle Hermandad está la empresa GS Marsol, especializada en desatascos y mantenimiento integral, junto a la carnicería Justi, que desgraciadamente terminó cerrando, igual que la Escuela de Música Enclave, que ahora está en Gómez Becerra y la droguería José Mari.

La persiana de la Droguería-Perfumería José María bajó por última vez hace ya cuatro años. Desde entonces, el local continúa vacío. El cierre del negocio que regentó durante casi cuatro décadas José María Monteserín —y al que dedicó "cuerpo y alma", como él mismo explicó en su despedida— se ha convertido en uno de los casos más visibles de un fenómeno que preocupa cada vez más al pequeño comercio cacereño: la falta de relevo generacional y las crecientes dificultades para dar salida a los locales que quedan disponibles.

Monteserín tuvo que abandonar el negocio en 2022 por problemas de visión y una incapacidad total que le impedía seguir atendiendo a su extensa clientela. Su tienda, abierta en 1985, fue durante años un “pequeño supermercado” de productos de limpieza, higiene, jardinería, cosmética y perfumería. Un tipo de comercio que hoy lucha por sobrevivir frente a las grandes superficies, las plataformas de venta online y la diversificación de los supermercados, que han absorbido buena parte de la oferta tradicional de las droguerías.

El Kebab Medieval también dijo adiós, igual que Lanidor, aunque afortunadamente nos queda la tienda de reparación de calzado y de llaves Muriel, el supermercado Covirán, o Las muñecas de Inés (muñecas artesanales hechas con mucho cariño) que devuelven la ilusión de que la tradición siempre es abrir cada día la persiana y esperar a que alguien entre.