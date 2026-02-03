La Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica 'Ciudad de Cáceres' finaliza su undécima edición

La undécima edición de la Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica Ciudad de Cáceres ha cerrado sus puertas confirmando su posición como uno de los referentes más importantes del arte gráfico contemporáneo, tanto a nivel nacional como internacional.

El Ayuntamiento de Cáceres ha organizado un acto de clausura en el que se presentó el balance de la convocatoria y se hizo un repaso de su impacto artístico y cultural. Durante la jornada, el concejal de Cultura, Educación y Comercio, Jorge Suárez, destacó que la Bienal ha evolucionado tras superar las diez ediciones, incorporando nuevas perspectivas en su dirección artística para fomentar la innovación y la reflexión sobre el futuro de la gráfica contemporánea.

En esta edición, la Bienal ha reunido cerca de 300 obras de 172 artistas procedentes de más de veinte países de Europa, América y Asia, consolidando su carácter internacional y la diversidad de miradas en torno al arte gráfico.

Actividades para todos los públicos

Además de las exposiciones, la Bienal ha contado con un programa educativo y participativo. El ciclo Laboratorio de criaturas fantásticasofreció talleres para niños y niñas de entre 6 y 11 años, que agotaron las 51 plazas disponibles, acercando a los más jóvenes al arte contemporáneo de forma lúdica. Por otra parte, se organizaron visitas guiadas impartidas por los comisarios, que incluyeron a alumnado de la Escuela de Arte Eulogio Blasco, consolidando el carácter formativo del evento.

Premios y reconocimientos

En cuanto a los galardones, el Accésit, dotado con 3.000 euros, fue para Reconstrucción de recuerdos, de Elena López de la Oliva Palma, mientras que el primer premio, con 6.000 euros, recayó en LINES, de Laura Pilar Delgado Santos, destacando el alto nivel artístico de la selección.

Catálogo y cooperación institucional

Durante la clausura, Suárez también agradeció la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres, que facilitó la edición del catálogo de la Bienal. Este esfuerzo conjunto refuerza la proyección cultural de la ciudad y su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

El comisariado y jurado de esta undécima edición estuvo presidido por el concejal de Cultura y contó con la participación de María Jesús Ávila, subdirectora artística del Museo Helga de Alvear; Rosa Perales Piqueres, directora de las ocho primeras ediciones, y Julio C. Vázquez Ortiz, comisario independiente. La técnico de Cultura, María Antonia García Vivas, ejerció como secretaria. Con esta XI Bienal, Cáceres refuerza su posición en el mapa internacional del arte gráfico, consolidando un evento que combina prestigio, innovación y vocación educativa, acercando la creación contemporánea a un público cada vez más amplio.