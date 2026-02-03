Cáceres 2031 impulsa un nuevo espacio de innovación a través de la cultura

El Consorcio Cáceres 2031 ha puesto en marcha el Primer Círculo Transformador Transcultura, un nuevo espacio de aprendizaje y cocreación colectiva que sitúa a la cultura como eje para la innovación y el desarrollo territorial. La primera reunión tendrá lugar el próximo 10 de febrero en la sede de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero de la capital cacereña.

La propuesta se ha planteado como un entorno abierto de trabajo colaborativo dirigido a cualquier persona con interés en impulsar procesos de transformación desde su propio ámbito (cultural, comunitario, empresarial, institucional...) aprovechando las capacidades que ofrece la cultura como herramienta de cambio.

Innovación cultural

Esta jornada servirá para presentar el marco del proyecto Transcultura, una iniciativa que, según ha explicado la organización, busca explorar nuevas formas de construir el futuro desde la cultura mediante procesos colaborativos entre ciudadanía, agentes culturales y profesionales de distintos sectores.

El encuentro también incluirá la experimentación con un prototipo de cocreación diseñado por Impact Hub, entidad de referencia internacional en el ámbito de la innovación social, con el objetivo de trasladar estos planteamientos a proyectos reales.

Programa del encuentro

El evento del próximo martes dará comienzo a las diez de la mañana con la presentación del marco Transcultura a cargo de Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031.

El objetivo es que los participantes identifiquen el papel de la cultura en los procesos de innovación y experimenten con iniciativas orientadas a fortalecer el ecosistema cultural.

A través de este tipo de proyectos, Cáceres 2031 refuerza una estrategia cultural basada en la participación ciudadana y la innovación social.