Proyectos colaborativos
Cáceres 2031 impulsa un nuevo espacio de innovación a través de la cultura
La iniciativa, dirigida a cualquier persona interesada, busca promover el desarrollo territorial y la transformación desde diferentes ámbitos
El Consorcio Cáceres 2031 ha puesto en marcha el Primer Círculo Transformador Transcultura, un nuevo espacio de aprendizaje y cocreación colectiva que sitúa a la cultura como eje para la innovación y el desarrollo territorial. La primera reunión tendrá lugar el próximo 10 de febrero en la sede de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero de la capital cacereña.
La propuesta se ha planteado como un entorno abierto de trabajo colaborativo dirigido a cualquier persona con interés en impulsar procesos de transformación desde su propio ámbito (cultural, comunitario, empresarial, institucional...) aprovechando las capacidades que ofrece la cultura como herramienta de cambio.
Innovación cultural
Esta jornada servirá para presentar el marco del proyecto Transcultura, una iniciativa que, según ha explicado la organización, busca explorar nuevas formas de construir el futuro desde la cultura mediante procesos colaborativos entre ciudadanía, agentes culturales y profesionales de distintos sectores.
El encuentro también incluirá la experimentación con un prototipo de cocreación diseñado por Impact Hub, entidad de referencia internacional en el ámbito de la innovación social, con el objetivo de trasladar estos planteamientos a proyectos reales.
Programa del encuentro
El evento del próximo martes dará comienzo a las diez de la mañana con la presentación del marco Transcultura a cargo de Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031.
El objetivo es que los participantes identifiquen el papel de la cultura en los procesos de innovación y experimenten con iniciativas orientadas a fortalecer el ecosistema cultural.
A través de este tipo de proyectos, Cáceres 2031 refuerza una estrategia cultural basada en la participación ciudadana y la innovación social.
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
- Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Denuncia que los soldados de la 3ª y 4ª compañías no pudieron reunirse de uniforme con sus familias al finalizar la jura presidida por el Rey en Cáceres
- El último cañeo en el Zani: se jubila Enrique Carrero y Cáceres dice adiós a su bar de toda la vida