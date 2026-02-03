Trágico suceso
Conmoción en el barrio de Moctezuma por la repentina muerte de una vecina en un bar de Cáceres
El fallecimiento de la mujer de 83 años, al atragantarse mientras comía en un establecimiento de la zona, ha generado un fuerte impacto entre los residentes, que lamentan la inesperada pérdida
El inesperado fallecimiento de una mujer de 83 años, tras sufrir un atragantamiento en un bar de Moctezuma, ha causado consternación entre los vecinos de la barriada cacereña, que aún tratan de asimilar lo sucedido el pasado domingo.
Los hechos se produjeron al mediodía en un establecimiento de la zona, donde la mujer se encontraba junto a su círculo de amigas. Según el testimonio de algunos residentes, el trágico suceso ocurrió "mientras ingería un aperitivo", momento en el que comenzó a encontrarse mal.
Pese a que las personas presentes en el local alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y se practicaron maniobras de reanimación en el lugar, varios testigos han declarado que "cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional y los sanitarios no pudieron hacer nada" por salvar la vida de la víctima.
Conocida en el barrio
Los vecinos de la barriada cacereña se han visto sorprendidos por la muerte repentina de la mujer, habitual en la vida cotidiana de Moctezuma, y han expresado su tristeza por un suceso que ha causado una fuerte impresión entre quienes la conocían.
Algunos residentes han relatado a este diario que solía acudir todos los domingos a misa y que, al finalizar, tenía la costumbre de tomar algo con su grupo de amigas.
Funeral
La parroquia Nuestra Señora de Guadalupe acogió este lunes el funeral por la fallecida, al que asistieron familiares, amigos y vecinos del barrio, que quisieron acompañar y mostrar su apoyo a los allegados en un momento de especial dolor.
