La calle Gómez Becerra estrena sombra: así es el sistema que ya se instala en pleno centro de Cáceres

La calle Gómez Becerra ha iniciado ya las obras para contar con un nuevo sistema de sombra concebido para reducir la exposición al sol y mejorar el confort térmico de los peatones durante buena parte del año. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Cáceres, se encuentra en fase de ejecución tras su presentación en la Comisión de Urbanismo, Patrimonio y Contratación.

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, explica que la intervención consiste en la instalación de una cubierta textil desmontable, diseñada para integrarse en el entorno urbano y compatible tanto con el tráfico rodado como con las necesidades de los servicios de emergencia. Según señala, el sistema aporta protección frente al calor sin comprometer la seguridad ni la visibilidad de la vía.

Aspecto de Gómez Becerra, ayer. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

La obra cuenta con financiación íntegra de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura y supone una inversión de 175.000 euros, cantidad que incluye la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la ejecución de los trabajos. El plazo previsto de ejecución es de cuatro meses.

Una sombra tamizada para aliviar el calor

El sistema se basa en una cubierta formada por módulos de PVC microperforado, un material de alta resistencia al viento que genera una sombra tamizada. Esta solución permite reducir la sensación térmica sin oscurecer completamente la calle, manteniendo el paso de la luz natural y creando una atmósfera más agradable para quienes transitan por la zona.

Obras en Gómez Becerra. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Los tonos elegidos para la cubrición textil se inspiran en la paleta cromática del entorno histórico de Cáceres, con el objetivo de favorecer una integración visual coherente con el paisaje urbano del centro.

Estructura reversible y sin impacto permanente

La instalación se apoya sobre pórticos metálicos anclados mediante zapatas de hormigón armado de pequeña entidad. Cada soporte incorpora una pieza intermedia que permite desmontar la estructura cuando sea necesario, garantizando el carácter reversible de la intervención y evitando la presencia de elementos permanentes una vez retirada la cubierta.