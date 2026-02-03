Cine en Espacio UEX Cáceres: 'Ensaio sobre a Cegueira' en versión original subtitulada

Tres opciones muy diversas en la ciudad este martes.

Cine 'La Ciudad Desnuda' en la Filmoteca

La Filmoteca proyectará el próximo 3 de febrero, de 19.30 a 21.00, el clásico del cine negro La Ciudad Desnuda, dirigido por Jules Dassin en 1948. La película sigue a los reporteros Barry Kane y Ed Hirsch, quienes trabajan en un periódico de Nueva York y se ven inmersos en la investigación de un asesinato. Mientras compiten por conseguir la primicia, se enfrentan a las presiones del sensacionalismo, la corrupción y los dilemas éticos de su profesión. La película combina un retrato realista de la ciudad con tensos elementos de suspense, ofreciendo una mirada crítica a la relación entre los medios y la sociedad. Una cita imprescindible para los amantes del cine noir y del periodismo cinematográfico.

Proyección de 'Ensaio sobre a Cegueira' en Espacio UEX

El próximo 3 de febrero de 2026, a las 17.30, se proyectará la película Ensaio sobre a Cegueira (2008) en el Salón de Actos del Espacio UEX (Av. Virgen de la Montaña, 14), antigua sede del ILM en Cáceres. La sesión contará con la presencia especial de Sérgio Machado Letria, director de la Fundación José Saramago.

La película, basada en la emblemática obra de José Saramago, se proyectará en versión original con subtítulos, ofreciendo una oportunidad única para redescubrir un clásico de la literatura y el cine contemporáneos, al tiempo que se fomenta el diálogo cultural en lengua portuguesa. Los interesados podrán añadir el evento a su calendario y disfrutar de una tarde de cine y reflexión sobre la condición humana.

Concierto 'Cátedra de Piano' con Iván Curto Mahíllo en CESIMEX

El próximo 3 de febrero, de 20.00 a 21.30, CESIMEX presenta el concierto Cátedra de Piano, protagonizado por Iván Curto Mahíllo y el pianista Raúl Salgueiro, en una sesión que forma parte de la actividad de Alumnos de Enseñanza Superior.

El programa recorre obras desde el Barroco hasta el siglo XX, mostrando la versatilidad, madurez interpretativa y proyección artística del alumnado. Este concierto inaugural refleja el compromiso de CESIMEX con la formación de excelencia y con el escenario como espacio de aprendizaje real, ofreciendo al público una experiencia musical completa y enriquecedora.