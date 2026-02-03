Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desfile, quema del pelele y coquillos: la tradición de Las Lavanderas reunirá a 1.500 participantes en Cáceres

La celebración, que busca la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, incluirá talleres divulgativos, elaboración de dulces típicos y la exposición de los peleles en el Ruta de la Plata

Presentación de la fiesta de Las Lavanderas y el Febrero en el Ayuntamiento de Cáceres, este martes.

Presentación de la fiesta de Las Lavanderas y el Febrero en el Ayuntamiento de Cáceres, este martes. / El Periódico

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

El color, la música y los personajes tradicionales volverán a llenar las calles de Cáceres el próximo viernes 13 de febrero con el desfile de Las Lavanderas y el Febrero, una de las celebraciones más arraigadas de la ciudad, que continúa dando pasos para lograr la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional y que este año contará con la participación de unas 1.500 personas.

Un total de 23 colectivos, entre centros educativos, asociaciones e instituciones, integrarán la comitiva que partirá del parque de Gloria Fuertes, recorrerá las calles del centro y finalizará en la plaza Mayor, donde se celebrará la tradicional quema del pelele.

En torno a las doce del mediodía se procederá a la lectura del manifiesto, que contará con interpretación en lengua de signos, reforzando el compromiso municipal con la accesibilidad y la inclusión. Como colofón a la jornada, se repartirán 250 kilos de coquillos y 75 botellas de licor sin alcohol, y el desfile también contará con la presencia del burrito, acompañado por un veterinario que velará por su bienestar durante todo el recorrido.

La concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, ha detallado toda la programación en una rueda de prensa celebrada este martes en el salón de plenos del ayuntamiento. Acompañada por la edil de Festejos, Soledad Carrasco, ha subrayado el carácter cultural, participativo e intergeneracional de esta fiesta previa al Carnaval que se realiza en homenaje a las lavanderas.

Asimismo, ha animado a todos los cacereños a participar y disfrutar de una celebración "integradora, educativa y profundamente vinculada a la identidad de la ciudad". En caso de lluvia, los actos previstos en la plaza Mayor se trasladarán a una carpa instalada por la Concejalía de Festejos.

Talleres divulgativos

Para difundir y promocionar esta tradición, desde el pasado 28 de enero se están organizando talleres con cuentacuentos, música y escenificaciones de personajes como las lavanderas y el frutero en diferentes centros educativos y entidades sociales de la ciudad, incluyendo escuelas infantiles, colegios, institutos, centros sociales y residencias.

La concejal Jacobi Ceballos, durante una visita a Las Lavanderas.

La concejal Jacobi Ceballos, durante una visita a Las Lavanderas. / El Periódico

Además, se está haciendo entrega de diverso material didáctico y promocional, como pulseras, pegatinas, banderitas coloreables y cajas de lápices, con el objetivo de acercar la festividad a las nuevas generaciones.

Coquillos y roscas

Entre las actividades destacadas, el miércoles 11 de febrero tendrá lugar el taller de elaboración de coquillos y roscas, una cita muy especial que contará con la colaboración de las lavanderas y en la que se recupera la elaboración de los dulces típicos de esta festividad, que podrán degustarse el día del desfile.

Exposición de peleles

Como novedad este año, la exposición de los peleles participantes en el concurso —un total de 18— se podrá visitar del 15 al 26 de febrero en el centro comercial Ruta de la Plata, en un amplio horario de mañana y tarde, con el objetivo de dar mayor visibilidad a esta tradición tanto a la ciudadanía como a los visitantes.

En este espacio también se han programado talleres infantiles gratuitos los domingos 15 y 22 de febrero dirigidos a los más pequeños, con actividades relacionadas con la festividad. El 26 de febrero, a las once de la mañana, se dará a conocer el fallo del concurso de peleles y se entregarán los premios, que este año incluirán, además de diplomas y material escolar, un galardón conmemorativo de metacrilato.

