La Diputación de Cáceres abre un nuevo plazo para solicitar estancia en el CEI Presidenta Charo Cordero

La Diputación de Cáceres ha anunciado la apertura de un nuevo plazo de solicitudes para el Programa de Estancias en el Centro de Estudios Internacionales (CEI) Presidenta Charo Cordero, tras haberse agotado la lista de reserva prevista inicialmente para el curso 2025-2026. Esta medida permitirá crear una nueva lista de espera ante la posible aparición de vacantes a lo largo del próximo curso académico.

Según recogen las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del pasado viernes 30 de enero, el nuevo periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el viernes 13 de febrero. Todas las solicitudes se regirán por las condiciones establecidas en la convocatoria original del programa, publicada en el BOP número 0099, del 27 de mayo de 2025.

Convocatoria

Fue el pasado 28 de mayo cuando la Diputación Provincial dio a conocer oficialmente la convocatoria para solicitar plaza en el CEI Presidenta Charo Cordero para este curso 25-26. Como en ediciones anteriores, el objetivo de este programa es facilitar que estudiantes de cualquier punto de la región puedan trasladarse a la capital cacereña y desarrollar sus aspiraciones culturales, sociales, científicas y humanas, gracias a una oferta de alojamiento financiada en parte por la institución provincial.

Imagen del interior del CEI Presidenta Charo Cordero. / Diputación de Cáceres

La convocatoria va dirigida a estudiantes que durante el presente curso están cursando estudios de Grado en la Universidad de Extremadura, así como Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional y de Enseñanzas de Régimen Especial, incluidos Artes Plásticas y Diseño, Enseñanzas Deportivas y Estudios Superiores de Diseño, Música y Arte Dramático, siempre que tengan su sede en la ciudad de Cáceres. Entre los requisitos figuran tener entre 18 y 30 años y poseer la nacionalidad española.

Las bases completas se pueden consultar en el BOP n.º 0099.

Plazas

En total, se ofertaron 58 plazas de alojamiento en el centro: cuatro habitaciones dobles, 48 individuales y dos habitaciones individuales adaptadas para personas con discapacidad. En la primera fase de la convocatoria, cuyo plazo inicial se extendía hasta el 13 de junio, podían presentar solicitud quienes hubieran superado todas las asignaturas del curso 2024-2025 o, al menos, 42 créditos. Tal y como recogen las bases, en caso de no cubrirse todas las plazas o no generarse una lista de reserva suficiente, se contemplaba la apertura de nuevos plazos, circunstancia que ahora se materializa.

En cuanto a los precios, la estancia en habitación individual tiene un coste mensual de 885 euros, de los cuales 595 euros son financiados por la Diputación de Cáceres y 290 euros corren a cargo del estudiante. Por su parte, la habitación doble tiene un precio de 575 euros mensuales, con una aportación de 425 euros por parte de la institución provincial y 150 euros por la persona usuaria. A estas cantidades se les suma el 10 % correspondiente al IVA.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación de Cáceres refuerza su apuesta por facilitar el acceso a la formación superior y contribuir a la igualdad de oportunidades del alumnado extremeño que cursa estudios en la capital.