Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia filio-parentalJoven muerto en La MadrilaCalle HermandadSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Formación y empleo

El empresariado de Cáceres propone un foro de diálogo para mejorar la inserción laboral y reducir vacantes

Desde Coepca alertan de la dificultad para cubrir perfiles profesionales pese a la oferta formativa y reclaman adaptar los programas a la realidad de las pymes

El presidente de Coepca, Diego Hernández, junto a varios representantes de la Junta de Extremadura, durante la reunión sobre formación y empleo.

El presidente de Coepca, Diego Hernández, junto a varios representantes de la Junta de Extremadura, durante la reunión sobre formación y empleo. / El Periódico

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) ha planteado la creación de un foro de diálogo transversal para mejorar la conexión entre la formación y el empleo real en Extremadura. La entidad ha trasladado la propuesta en una reunión institucional celebrada en la Dirección Provincial del Sexpe, en la que se ha analizado la situación actual del mercado laboral.

En el encuentro ha participado el presidente de Coepca, Diego Hernández, junto a responsables de la Junta en materia de empleo y formación, entre ellos la secretaria general de Empleo, María José Nevado, y los directores generales Pedro Galán (Empleo) y Teresa Morales (Formación para el Empleo).

Vacantes sin cubrir

Durante la reunión, Hernández ha expresado su preocupación por la dificultad para cubrir determinados perfiles profesionales, a pesar de la existencia de personas formadas y programas de formación activos. "Nunca hubo tanta formación… y nunca fue tan difícil cubrir un puesto", ha afirmado. A su vez, ha señalado que esta situación afecta especialmente a sectores estratégicos y oficios tradicionales.

Imagen de la reunión institucional, celebrada en el edificio de la Dirección Provincial del Sexpe en Cáceres.

Imagen de la reunión institucional, celebrada en el edificio de la Dirección Provincial del Sexpe en Cáceres. / El Periódico

Relevo generacional

La patronal ha advertido también de la necesidad de afrontar el relevo generacional, previsto en muchas empresas extremeñas en los próximos años, y ha defendido un modelo formativo más orientado a la inserción laboral real.

Según la organización, los responsables del Gobierno regional han coincidido en la importancia de reforzar los sistemas de control de los programas formativos para evitar a los que denomina como "vividores del diploma".

Adaptación a las pymes

Desde Coepca han subrayado la importancia de adaptar la formación y las políticas de empleo "a la realidad de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en el entorno rural", reduciendo cargas burocráticas y dimensionando las acciones a la capacidad real de las empresas.

Foro transversal

Como propuesta concreta, la confederación ha planteado la creación de un foro que permita "sentar en la misma mesa" a administración, empresas, centros educativos, trabajadores, padres y estudiantes para compartir diagnóstico y avanzar hacia soluciones consensuadas en materia de formación y empleo.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la entidad ha valorado positivamente el clima de diálogo y ha reiterado su disposición a seguir colaborando con la Junta de Extremadura para impulsar iniciativas que favorezcan el empleo estable y de calidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
  2. Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
  3. Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
  4. Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
  5. El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
  6. El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
  7. Denuncia que los soldados de la 3ª y 4ª compañías no pudieron reunirse de uniforme con sus familias al finalizar la jura presidida por el Rey en Cáceres
  8. El último cañeo en el Zani: se jubila Enrique Carrero y Cáceres dice adiós a su bar de toda la vida

Sigue en directo el encuentro del alcalde de Cáceres sobre los restos y proyectos de la ciudad

Sigue en directo el encuentro del alcalde de Cáceres sobre los restos y proyectos de la ciudad

Cine en Espacio UEX Cáceres: 'Ensaio sobre a Cegueira' en versión original subtitulada

Cine en Espacio UEX Cáceres: 'Ensaio sobre a Cegueira' en versión original subtitulada

Cáceres 2031 impulsa un nuevo espacio de innovación a través de la cultura

Cáceres 2031 impulsa un nuevo espacio de innovación a través de la cultura

Miguel Paredes, dueño de Lobo House en Cáceres, destaca el resurgir de los formatos físicos y la búsqueda de clásicos musicales

Miguel Paredes, dueño de Lobo House en Cáceres, destaca el resurgir de los formatos físicos y la búsqueda de clásicos musicales

El empresariado de Cáceres propone un foro de diálogo para mejorar la inserción laboral y reducir vacantes

La instrucción del caso del joven muerto en La Madrila de Cáceres entra en su recta final

La instrucción del caso del joven muerto en La Madrila de Cáceres entra en su recta final

Nacen los Premios Licen, el reconocimiento del Licenciados Reunidos de Cáceres a los valores

La Diputación de Cáceres abre un nuevo plazo para solicitar estancia en el CEI Presidenta Charo Cordero

La Diputación de Cáceres abre un nuevo plazo para solicitar estancia en el CEI Presidenta Charo Cordero
Tracking Pixel Contents