Formación y empleo
El empresariado de Cáceres propone un foro de diálogo para mejorar la inserción laboral y reducir vacantes
Desde Coepca alertan de la dificultad para cubrir perfiles profesionales pese a la oferta formativa y reclaman adaptar los programas a la realidad de las pymes
La Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (Coepca) ha planteado la creación de un foro de diálogo transversal para mejorar la conexión entre la formación y el empleo real en Extremadura. La entidad ha trasladado la propuesta en una reunión institucional celebrada en la Dirección Provincial del Sexpe, en la que se ha analizado la situación actual del mercado laboral.
En el encuentro ha participado el presidente de Coepca, Diego Hernández, junto a responsables de la Junta en materia de empleo y formación, entre ellos la secretaria general de Empleo, María José Nevado, y los directores generales Pedro Galán (Empleo) y Teresa Morales (Formación para el Empleo).
Vacantes sin cubrir
Durante la reunión, Hernández ha expresado su preocupación por la dificultad para cubrir determinados perfiles profesionales, a pesar de la existencia de personas formadas y programas de formación activos. "Nunca hubo tanta formación… y nunca fue tan difícil cubrir un puesto", ha afirmado. A su vez, ha señalado que esta situación afecta especialmente a sectores estratégicos y oficios tradicionales.
Relevo generacional
La patronal ha advertido también de la necesidad de afrontar el relevo generacional, previsto en muchas empresas extremeñas en los próximos años, y ha defendido un modelo formativo más orientado a la inserción laboral real.
Según la organización, los responsables del Gobierno regional han coincidido en la importancia de reforzar los sistemas de control de los programas formativos para evitar a los que denomina como "vividores del diploma".
Adaptación a las pymes
Desde Coepca han subrayado la importancia de adaptar la formación y las políticas de empleo "a la realidad de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en el entorno rural", reduciendo cargas burocráticas y dimensionando las acciones a la capacidad real de las empresas.
Foro transversal
Como propuesta concreta, la confederación ha planteado la creación de un foro que permita "sentar en la misma mesa" a administración, empresas, centros educativos, trabajadores, padres y estudiantes para compartir diagnóstico y avanzar hacia soluciones consensuadas en materia de formación y empleo.
Asimismo, la entidad ha valorado positivamente el clima de diálogo y ha reiterado su disposición a seguir colaborando con la Junta de Extremadura para impulsar iniciativas que favorezcan el empleo estable y de calidad.
