"Mi fachada no es un pipican": carteles vecinales contra los excrementos de mascotas en la calle Colón de Cáceres

La comunidad de vecinos del número 3 de la calle Colón ha dado un paso al frente ante los problemas reiterados que les han causado los excrementos de mascotas en su portal. En los últimos días han aparecido dos carteles colocados en la entrada del edificio para advertir a los propietarios de animales.

El mensaje principal es claro y directo: "Mi fachada no es un pipican". Junto a él, un texto de tono aleccionador que apela a la responsabilidad individual: "Si no le gusta que su mascota lo haga en su hogar, por favor, no lo haga en el de los demás". El aviso concluye con un "Gracias por su colaboración", en un intento de frenar una situación que los vecinos consideran insostenible.

Se trata del segundo episodio de este tipo que ha trascendido a la opinión pública en apenas un día. El primer caso se produjo en la calle Obispo Jesús Domínguez, donde un negocio, la copistería Antonio Román, ha optado por una denuncia pública aún más contundente. El establecimiento ha colocado en plena acera y en su fachada un cartel llamativo en el que reprocha de forma explícita la actitud de los dueños de mascotas que no recogen las heces.

Imagen del cartel de Colón. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

El mensaje es inequívoco: "Tú eliges cómo quieres que te veamos". La imagen que lo acompaña muestra a un perro y a su dueño proyectando una sombra con el rostro de un cerdo, junto a un símbolo de prohibición sobre la acción de no recoger los excrementos.

Multas elevadas y medidas ejemplarizantes

La proliferación de estos carteles en el centro de la ciudad se enmarca en un problema común a muchas localidades españolas. En ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Valladolid, las ordenanzas municipales han endurecido en los últimos años las sanciones contra los propietarios que no recogen los excrementos de sus mascotas.

Las multas pueden oscilar entre los 75 y los 750 euros, aunque en algunos municipios alcanzan o superan los 1.500 euros en casos de reincidencia. Barcelona, por ejemplo, ha aplicado sanciones de hasta 600 euros, mientras que Málaga ha reforzado la vigilancia en zonas céntricas y de especial tránsito peatonal.

Fachada del 3 de Colón. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Algunas ciudades han ido más allá de la sanción económica. Localidades como Valencia, Marbella o Zaragoza han puesto en marcha registros de ADN canino para identificar a los propietarios a partir de las heces recogidas en la vía pública. Estas medidas han permitido imponer multas directas tras la identificación del animal.

Otras han apostado por campañas de concienciación combinadas con mayor presencia policial y controles específicos en horarios y zonas conflictivas.

Mientras tanto, en calles como Colón y Obispo Jesús Domínguez, vecinos y comerciantes han decidido visibilizar el problema por su cuenta, cansados de una conducta que consideran una falta de respeto hacia los espacios comunes y la convivencia diaria.