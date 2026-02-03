El Guadiloba de Cáceres aumenta: ya está al 81% de su capacidad

A la una de la tarde de hoy se ha cerrado la compuerta del pantano del Guadiloba, que en estos momentos se encuentra al 81% de su capacidad. Según la última actualización de la Confederación Hidrográfica del Tajo la presa llega así a un estado de normalidad después de que ayer se decretara el aviso naranja. Durante la mañana de este martes el embalse ha estado desaguando 4,8 metros cúbicos por segundo.

Y es que el embalse del Guadiloba ha seguido desembalsando después de que durante la mañana de ayer lunes se abriera al cien por cien una compuerta lateral. Desde el pasado 23 de enero, se han desembalsado más 12 hectómetros cúbicos de agua; o lo que es lo mismo, más de 12.000 millones de litros, equivalente aproximadamente el consumo de Cáceres de un año. La CHT aseguró ayer mismo que se habían desembalsado unos 40 metros cúbicos por segundo, lo que lo situaba en nivel naranja, una excepcionalidad ya descartada que indicaba una crecida inusual aguas abajo. Eso generó una situación hidrológica peligrosa, peligro real para todas las actividades humanas que se realicen en las márgenes del cauce y se recomendaba, en este sentido, activar medidas de protección de la población y de los bienes expuestos.

Carlos Gil

El servicio de Inspección de Servicios de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente se ha coordinado con la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y la Policía Local de Cáceres para supervisar el estado de los arroyos situados en las inmediaciones de la ciudad a lo largo de todos estos días. Esta vigilancia resulta clave, ya que, una vez cesan las lluvias, el nivel del embalse puede seguir aumentando al recibir el caudal de estos afluentes.

Carácter preventivo

Los desembalses tienen carácter preventivo y se realizan de forma controlada para evitar que el nivel del pantano aumente en exceso y obligue a abrir las compuertas principales. El objetivo prioritario es que los regantes del Marco no se vean perjudicados por una subida brusca del caudal de la Ribera a causa del desembalse, mientras que la cota del embalse llegue a situarse por debajo del 80%, según fuentes del consistorio. Por el momento, a los hortelanos no les ha afectado y siguen agradeciendo al alcalde, Rafa Mateos, la coordinación que viene demostrando.

El pantano del Guadiloba fue inaugurado en 1971 y es la principal presa que regula el curso del río. Hasta entonces Cáceres se abastecía del Marco; de hecho, en la loma situada frente al Espiri se realizaron los sondeos que aún siguen allí y que lanzaban el agua al depósito pequeño de la carretera de la Montaña (a la izquierda), que data de los 50.

Con el desarrollismo la población creció de forma exponencial, a un ritmo tremendo; tal es así que en el siglo XX se produjo el crecimiento demográfico más grande que ha experimentado la ciudad: de 15.000 a 80.000 habitantes. El pantano se quedaba pequeño, pero ya mucho antes se planearon iniciativas para dotar a la ciudad de agua corriente, como la del farmacéutico Joaquín Castel Gabás que propone la creación de una presa en la Ribera.

El SOS del Calerizo obliga a la construcción en 1970 del pantano del Guadiloba, una solución que desde hace años también flaquea. Fue Alfonso Díaz de Bustamante y Quijano, nacido en 1911 en Corrales de Buelna (Santander) y alcalde de Cáceres entre 1963 y 1977, quien promovió las obras.

En el año 1971 finalizaba la construcción de esta presa denominada ‘tipo gravedad’, con 32 metros de altura desde sus cimientos y una longitud de coronación de 534 metros. El embalse, de 20 hectómetros cúbicos, es llano y de fácil acceso. Estas semanas ha vuelto a hacer historia y a convertirse en primer foco de la actualidad cacereña.