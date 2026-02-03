Guardiola anuncia la puesta en marcha del PEC-TAC y el inicio inminente de las operaciones de la Cirugía Vascular en Cáceres

El Hospital Universitario de Cáceres, abierto en 2019, hace justo 7 años, sigue creciendo y mejorando según pasa el tiempo. Una metamorfosis que no está aún completa, pues queda una segunda fase de construcción del centro sanitario que aumentará aún más las prestaciones.

El hospital está viendo como, precisamente, en los últimos meses está incorporando nuevos servicios, como el de Cirugía Vascular o Medicina Nuclear, siendo los más recientes. Meses después, los sanitarios han recibido en la mañana de este martes la visita de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acompañada por una buena comitiva formada por Sara García Espada, Consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta, Rafa Mateos, alcalde de Cáceres y Encarna Solís, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cáceres y Gerente del Área de salud de Cáceres.

Fue Guardiola la única en atender a los medios. El motivo de la visita lo dejó claro al entrar: visitar "el Servicio de Medicina Nuclear que ya está funcionando en este hospital, a la reapertura de Cirugía Vascular y a una nueva sala de intervencionismo cardiovascular".

El primero de ellos lleva en funcionamiento ya una semana, tras haberse realizado una inversión de 5.600.000 euros. Así, Cáceres ya cuenta con un PEC-TAC, algo que, en palabras de Guardiola, "supone un salto cualitativo para Cáceres en el diagnóstico del cáncer y va a evitar muchísimos desplazamientos innecesarios a miles de cacereños", avanzando hacia una sanidad de calidad, innovadora y que garantice la igualdad.

La presidenta quiso agradecer el trabajo de los profesionales durante los dos últimos años para que se cumplieran los requisitos y exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear, que "ya dio el ok", y permitió que miles de extremeños dispongan de un PEC-TAC. Además, este servicio cuenta con una nueva sala de terapia metabólica que va a tratar los tumores con radiofármacos, la primera de las tres que habrá en total una vez sea una realidad la fase dos.

Este PEC-TAC es el segundo que llega a la región, pues ya hay uno en Badajoz. "Todos los extremeños tenían que realizarse esas pruebas diagnósticas que son tan importantes y tan fiables para la detección del cáncer allí. Ahora evitamos que todo el área de salud, toda la provincia de Cáceres, tenga que desplazarse a Badajoz para realizar esta prueba", comentó Guardiola.

Cirugía Vascular

En cuanto al Servicio de Cirugía Vascular, que reabrió después de seis años, Guardiola explicó que "era un compromiso que teníamos y hemos cumplido". Ya se han atendido a más de 300 pacientes gracias a la presencia del doctor Joaquín de Haro, "al que también quiero agradecer porque ha puesto a disposición de toda Extremadura esa gran vocación de servicio público que tiene".

"Es un magnífico profesional con mucha experiencia y, como digo, ha querido venir a Cáceres, a este gran hospital, a atender y a dar servicio a los pacientes de todo este área de salud", añadió.

Desde el 20 de noviembre, en el HUC se atiende consultas de angiología y cirugía vascular, pero las operaciones siguen realizándose en Badajoz. Se espera que esto cambie pronto, abriendo el quirófano para estas patologías en Cáceres. Sobre ello también se pronunció.

"Siempre hemos defendido y hemos dicho que lo primero es garantizar la seguridad de los pacientes y el servicio comenzará con la cirugía, cuando así lo estimen o cuando se incorporen más profesionales y cuando esa seguridad para los pacientes esté garantizada". Sin embargo, sí confirmó que "está previsto que en las próximas semanas pueda tener este tipo de intervenciones".

"El servicio se está ampliando, se está trabajando y el doctor De Haro, como digo, está haciendo un trabajo magnífico".

Angiógrafo biplano

En tercer lugar, la visita incluía ver la nueva sala de intervencionismo cardiovascular, donde se han invertido unos 2 millones de euros. "Va a permitir, por un lado, el impulso de la cardiología intervencionista, aumentando así la cartera de servicio y disminuyendo el tiempo de espera de los pacientes. Y, además, con la adquisición de un angiógrafo biplano, se va a poder mejorar la atención del ictus, que yo creo que es una muy buena noticia para todos los extremeños".

La presidenta añadió que "el mensaje que queremos transmitir hoy es más inversión, más servicios, más tecnología, siempre a disposición de mejorar la vida de los extremeños".

El problema del aparcamiento

A Guardiola también se le preguntó por los problemas de aparcamiento con los que cuenta el hospital. Incidió en que "esa solución vendrá dada con la segunda fase del hospital, que es la que prevé unos 1.700 apartamentos más y por tanto el problema dejará de existir".

En noviembre ya se conocieron las empresas encargadas de la ampliación del centro, Sacyr y Gevora, y próximamente se conocerá ya la licitación de la obra. El presupuesto es de unos 188 millones de euros, y se espera que el hospital esté completado en 2030.

En concreto, esta fase, consistirá en la construcción de un gran edificio anexo al que se inauguró en 2019 y "contempla 97.000 metros cuadrados construidos, un diseño funcional y reformulado respondiendo a las necesidades de profesionales y pacientes", avanzó en julio la consejera de Salud cuando se autorizó la contratación de la obra.

En cuanto a la distribución por departamentos, añadirá al hospital 431 camas, 10 nuevos quirófanos, 182 nuevas consultas, 20 boxes de UCI, 12 camas de corta estancia, dos salas de resonancias, cuatro salas de rayos X y dos salas de Tac además de una residencia de familiares con treinta habitaciones. También contempla una nueva base mixta de emergencias para servicios como ambulancias y helicópteros.

Volviendo al aparcamiento, apostilló que "yo entiendo que la circunstancia ahora es la que es, que hay inconvenientes para los pacientes, para los usuarios de este hospital. Lo que pido es un poquito de paciencia y que se va a resolver en breve y daremos solución a un problema que es real, que es la falta de apartamiento en nuestra ciudad".