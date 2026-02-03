Cultura
Habla el filósofo de Cáceres Esteban Cortijo: "¿Tiempo para bien vivir o tiempo para morir?"
Este miércoles 4 de febrero de 2026, Cortijo explorará en el Ateneo cacereño las distintas concepciones del tiempo, desde el 'Tempus fugit' hasta la idea del 'Fac vitam incredibilem'
¿Tiempo para bien vivir o tiempo para morir? es la cuestión que tratará el filósofo Esteban Cortijo mañana miércoles 4.2.26 a las 19:30 en el Salón de Actos del Ateneo de Cáceres.
"¿Qué es el tiempo? Le preguntaron como a mí a un africano padre de un hijo con una mujer a la que abandonó porque prefirió ser obispo: Sé lo que es el tiempo, pero si quieres que te lo explique, no lo sé. En Cáceres nos acordamos del tiempo por los letreros: Tempus fugit, Carpe Diem, Memento mori o por el letrero de nuestro ateneo: Sapere aude".
A esto añade Cortijo: "Nos falta uno que solo conocen en la facultad de Filología latina y algún antiguo seminarista: Fac vitam incredibilem . Por aquí va la respuesta, entre la conciencia y la acción, si no te convence la definición de los que estudiaron ciencias para quienes el tiempo es solo una (t) como del espacio es la (e) o la (v) de la velocidad".
Y concluye: "La gente vive feliz o infeliz sin plantearse estas cuestiones. Nosotros, en esta sección del Ateneo, tenemos tiempo libre para atrevernos a pensar aunque no sepamos si se trata de tiempo real, ficticio o creado. Siempre nos queda el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, el eterno retorno".
