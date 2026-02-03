Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Habla el filósofo de Cáceres Esteban Cortijo: "¿Tiempo para bien vivir o tiempo para morir?"

Este miércoles 4 de febrero de 2026, Cortijo explorará en el Ateneo cacereño las distintas concepciones del tiempo, desde el 'Tempus fugit' hasta la idea del 'Fac vitam incredibilem'

Esteban Cortijo en una imagen de archivo.

Esteban Cortijo en una imagen de archivo. / El Periódico Extremadura / t

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

¿Tiempo para bien vivir o tiempo para morir? es la cuestión que tratará el filósofo Esteban Cortijo mañana miércoles 4.2.26 a las 19:30 en el Salón de Actos del Ateneo de Cáceres.

"¿Qué es el tiempo? Le preguntaron como a mí a un africano padre de un hijo con una mujer a la que abandonó porque prefirió ser obispo: Sé lo que es el tiempo, pero si quieres que te lo explique, no lo sé. En Cáceres nos acordamos del tiempo por los letreros: Tempus fugit, Carpe Diem, Memento mori o por el letrero de nuestro ateneo: Sapere aude".

A esto añade Cortijo: "Nos falta uno que solo conocen en la facultad de Filología latina y algún antiguo seminarista: Fac vitam incredibilem . Por aquí va la respuesta, entre la conciencia y la acción, si no te convence la definición de los que estudiaron ciencias para quienes el tiempo es solo una (t) como del espacio es la (e) o la (v) de la velocidad".

Y concluye: "La gente vive feliz o infeliz sin plantearse estas cuestiones. Nosotros, en esta sección del Ateneo, tenemos tiempo libre para atrevernos a pensar aunque no sepamos si se trata de tiempo real, ficticio o creado. Siempre nos queda el Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, el eterno retorno".

