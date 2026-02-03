Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La memoria histórica de Cáceres se digitaliza para llegar a toda la ciudadanía

La Diputación de Cáceres impulsa el Portal de la Memoria Democrática, un espacio digital que reunirá proyectos de recuperación histórica de AMECECA y otras entidades memorialistas.

Ruta de la Represión Franquista en Cáceres, organizada por Amececa.

Ruta de la Represión Franquista en Cáceres, organizada por Amececa. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Diputación de Cáceres, a través de su Servicio de Memoria Democrática, apoya la puesta en marcha del Portal de la Memoria Democrática, un nuevo espacio digital que llevará a la red los proyectos de recuperación de la memoria histórica impulsados por la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA).

Difusión histórica para los más jóvenes

El proyecto, que se desarrollará a lo largo de los próximos meses de 2026, nace con el objetivo de multiplicar la difusión de la memoria histórica y democrática, dignificar a las víctimas de la represión y acercar estos contenidos a la ciudadanía, especialmente a la juventud, mediante herramientas digitales accesibles.

El portal, disponible ya en la web habilitada (portaldelamemoria.org) reúne iniciativas de AMECECA y de otras entidades memorialistas de la provincia de Cáceres, convirtiéndose en un punto de referencia online para la divulgación, la investigación y el encuentro en torno a la memoria democrática.

Entre los contenidos destacados del nuevo espacio digital se encuentran visitas virtuales guiadas a la Ruta de la Memoria de Cáceres, que combinan mapas interactivos y audioguías para recorrer enclaves significativos vinculados a la represión y la resistencia.

El portal también ofrece la Exposición de Mujeres Represaliadas en formato digital, con el fin de visibilizar el papel y el sufrimiento de las mujeres durante la represión franquista, así como documentación de investigación de AMECECA, que podrá consultarse en línea.

Punto de encuentro para familiares de personas asesinadas o encarceladas

Además, el Portal de la Memoria Democrática se concibe como un punto de encuentro para familiares de personas asesinadas o encarceladas en Cáceres, facilitando el contacto, el intercambio de información y el acompañamiento, así como la difusión de jornadas, actos y eventos relacionados con la memoria democrática a través de Internet.

Desde AMECECA han mostrado su ilusión por un proyecto que, con el respaldo institucional de la Diputación de Cáceres, "pretende reforzar los valores de verdad, dignidad y justicia", adaptando la memoria histórica a los nuevos formatos digitales para "garantizar su transmisión a las futuras generaciones".

