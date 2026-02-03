Agenda cultural
Miguel Paredes, dueño de Lobo House en Cáceres, destaca el resurgir de los formatos físicos y la búsqueda de clásicos musicales
La tienda cacereña dedica una sección a grupos extremeños, promoviendo sus trabajos y ofreciendo recomendaciones personalizadas a los clientes que buscan descubrir nuevas propuestas musicales
Miguel Paredes es el propietario de Lobo House, una tienda de segunda mano ubicada en la plaza de la Concepción número 5 de Cáceres, que lleva cuatro años en funcionamiento. En la actualidad, los productos más demandados son los vinilos y las camisetas, reflejo del resurgir del interés por los formatos físicos. Tanto los vinilos como los CD han vuelto a ponerse de moda, impulsados por el deseo de los consumidores de recuperar objetos tangibles y volver a tenerlos en sus hogares.
Artículos de segunda mano
"Para casi toda nuestra generación, la Generación X, entrar en la tienda es como volver al pasado. La mayoría de nuestros artículos son de segunda mano y no solemos trabajar con novedades, salvo en el caso de grupos extremeños. Para ellos contamos con una sección específica destinada a su promoción, donde también presentamos sus trabajos desde la propia tienda. Es uno de los ámbitos en los que más centramos nuestro esfuerzo, ya que sabemos que para estos artistas es especialmente difícil ganar visibilidad. Por eso, exponemos sus productos y realizamos recomendaciones personalizadas a las personas que nos visitan".
Géneros más extremos, como el punk, el rock y el jazz
Por otro lado, Paredes señala que "lo que más busca la gente son los clásicos, sobre todo rock de los 80 y 90, aunque se vende de todo; hace un rato, por ejemplo, se han llevado varios discos de electrónica. Hay mucha música de los 80 porque venía mucha de aquella época, sobre todo por la movida, pero no es lo que más se busca. Lo que realmente interesa a nuestros clientes son géneros más extremos, como el punk, el rock y el jazz, aunque este último nos entra muy poco y es difícil de encontrar. Es complicado, porque la gente no se desprende de esa música; no sé por qué, quizás le den un valor más especial".
También recomienda a los cacereños que investiguen y descubran los repertorios de la historia de la música, desde los años 60 hasta la actualidad, porque "la cultura musical está bastante oculta hoy en día. Ahora es mucho más fácil acceder a todo, y cualquiera puede producir; la industria musical ya no se centra tanto en la calidad, sino en los beneficios".
Extremoduro arrasa entre los aficionados
En cuanto a la venta online, reconoce que no pueden competir con las grandes plataformas, aunque lo que realmente sigue arrasando entre los aficionados es Robe y Extremoduro. No es lo que más venden, ya que no disponen de esos títulos, pero es lo que más les preguntan, incluso han recibido consultas desde Inglaterra, sin que haya nada disponible. La música de segunda mano de Extremoduro nunca ha llegado a la tienda, y aun así son numerosas las personas que preguntan por ella a diario.
- Hallan muerto en Navacerrada (Madrid) al joven cacereño Pablo Dean desaparecido hace una semana
- Muere una mujer en Cáceres tras atragantarse en un bar de Moctezuma
- Los efectos de la alerta roja: se desploma un muro del Instituto El Brocense, el techo del pabellón de Cáceres el Viejo y el viento castiga con dureza a Antonio Hurtado
- Prisión provisional y sin fianza para la madre acusada del presunto homicidio de su hijo, el joven de 29 años de la avenida de París de Cáceres
- El joven de la avenida de París de Cáceres murió en la madrugada del sábado al domingo tras una discusión con su madre por no dejarle salir a la calle
- El pueblo de Cáceres donde Roma, Unamuno y la mejor cocina conviven
- Denuncia que los soldados de la 3ª y 4ª compañías no pudieron reunirse de uniforme con sus familias al finalizar la jura presidida por el Rey en Cáceres
- El último cañeo en el Zani: se jubila Enrique Carrero y Cáceres dice adiós a su bar de toda la vida