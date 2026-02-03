Miguel Paredes, dueño de Lobo House en Cáceres, destaca el resurgir de los formatos físicos y la búsqueda de clásicos musicales

Miguel Paredes es el propietario de Lobo House, una tienda de segunda mano ubicada en la plaza de la Concepción número 5 de Cáceres, que lleva cuatro años en funcionamiento. En la actualidad, los productos más demandados son los vinilos y las camisetas, reflejo del resurgir del interés por los formatos físicos. Tanto los vinilos como los CD han vuelto a ponerse de moda, impulsados por el deseo de los consumidores de recuperar objetos tangibles y volver a tenerlos en sus hogares.

Artículos de segunda mano

"Para casi toda nuestra generación, la Generación X, entrar en la tienda es como volver al pasado. La mayoría de nuestros artículos son de segunda mano y no solemos trabajar con novedades, salvo en el caso de grupos extremeños. Para ellos contamos con una sección específica destinada a su promoción, donde también presentamos sus trabajos desde la propia tienda. Es uno de los ámbitos en los que más centramos nuestro esfuerzo, ya que sabemos que para estos artistas es especialmente difícil ganar visibilidad. Por eso, exponemos sus productos y realizamos recomendaciones personalizadas a las personas que nos visitan".

'Lobo House', tienda de segunda mano en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Géneros más extremos, como el punk, el rock y el jazz

Por otro lado, Paredes señala que "lo que más busca la gente son los clásicos, sobre todo rock de los 80 y 90, aunque se vende de todo; hace un rato, por ejemplo, se han llevado varios discos de electrónica. Hay mucha música de los 80 porque venía mucha de aquella época, sobre todo por la movida, pero no es lo que más se busca. Lo que realmente interesa a nuestros clientes son géneros más extremos, como el punk, el rock y el jazz, aunque este último nos entra muy poco y es difícil de encontrar. Es complicado, porque la gente no se desprende de esa música; no sé por qué, quizás le den un valor más especial".

También recomienda a los cacereños que investiguen y descubran los repertorios de la historia de la música, desde los años 60 hasta la actualidad, porque "la cultura musical está bastante oculta hoy en día. Ahora es mucho más fácil acceder a todo, y cualquiera puede producir; la industria musical ya no se centra tanto en la calidad, sino en los beneficios".

Extremoduro arrasa entre los aficionados

En cuanto a la venta online, reconoce que no pueden competir con las grandes plataformas, aunque lo que realmente sigue arrasando entre los aficionados es Robe y Extremoduro. No es lo que más venden, ya que no disponen de esos títulos, pero es lo que más les preguntan, incluso han recibido consultas desde Inglaterra, sin que haya nada disponible. La música de segunda mano de Extremoduro nunca ha llegado a la tienda, y aun así son numerosas las personas que preguntan por ella a diario.