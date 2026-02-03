Nacen los Premios Licen, el reconocimiento del Licenciados Reunidos de Cáceres a los valores

"Distinguir la excelencia, el esfuerzo, la superación, el compromiso y la trayectoria de personas y entidades vinculadas a nuestros valores". Eso es lo que pretenden los recién nacidos Premios Licen del colegio Licenciados Reunidos de Cáceres.

Los premios cuentan con seis categorías, siendo siete los premiados que recibirán su título el próximo 27 de febrero en el salón de actos del colegio en un evento que podrá ver cualquiera que se acerque ese día al centro educativo de la calle Londres.

Imagen del Colegio Licenciados Reunidos. / Colegio Licenciados Reunidos

"Decidimos crear unos galardones dirigidos a personas y entidades propias o ajenas a nosotros que hayan tenido una especial relevancia para el centro o a nivel regional", explica el director del colegio, Francisco José Álvarez.

Categorías y premiados

La primera categoría es la de 'Licen Excelente', que premia el trabajo del alumno con mejor expediente y nota de acceso a la universidad del curso pasado. En este caso, es la exalumna María Tobajas la ganadora, tras lograr una nota "cercana al 14".

Otra categoría es 'Licen Fénix' que, como indica su nombre, premia la acción de resurgir, es decir, de reconocer a una persona por su ejemplo de superación. Se lo lleva el alumno Pablo Perulero, "por su ejemplar capacidad de superación y resiliencia, demostrando fortaleza y determinación ante la adversidad".

"Actualmente cursa segundo de bachillerato, pero hace unos años, en secundaria, consiguió superar una serie de enfermedades graves, sin dejar los estudios", cuenta el director. Por ese increíble esfuerzo, el chico se lleva el galardón.

La tercera categoría también tiene que ver con el colegio. Es 'Licen Alumni', título otorgado a Paula Josemaría, "exalumna que actualmente es jugadora de pádel y llegó a ser número 1 del ránking del World Padel Tour".

Nacida en Moraleja, pero exalumna del Licenciados, Josemaría es uno de los mayores exponentes del deporte extremeño en la actualidad. Junto a Ariana Sánchez forma la segunda mejor pareja de pádel del mundo.

Siguiendo con el deporte, la cuarta categoría, 'Licen Deportivo', recae sobre el Club Polideportivo Licenciados Reunidos, con motivo de su ascenso a Primera Nacional de voleyball.

Las dos siguientes categorías pasan a tener un trasfondo más institucional. 'Licen Extremadura', que premia "el compromiso con Extremadura y su contribución al orgullo y fortalecimiento de nuestra región", irá para el Plan Infoex de la Junta de Extremadura. El motivo es claro: premiar el increíble esfuerzo realizado durante los incendios del pasado verano en el Valle del Jerte. Además, Álvarez confirma la presencia del Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, Francisco José Ramírez.

Toda una vida

Por último, la sexta categoría, la más emotiva, es 'Licen A Toda una Vida' será compartida por dos personas: Paco Jiménez y José Fragoso. Al primero de ellos se le rendirá homenaje "por su trayectoria docente, su dedicación y el legado imborrable que dejó en la historia del centro".

Fallecido recientemente, el director confirma que ya se le tenía en mente desde antes de su fallecimiento. "Queríamos entregárselo en vida, sabíamos que estaba malo y lo teníamos pensado desde hace mucho". Le será entregado de forma póstuma.

Categorías de los Premios Licen. / Colegio Licenciados Reunidos

Por otro lado, "por una trayectoria docente ejemplar, marcada por la entrega, la vocación y el compromiso con generaciones de alumnado", el premio será compartido con Fragoso. "Los dos realizaron un trabajo de gran calado en el centro y por eso lo queríamos agradecer".

El acto, que estará abierto a todos a partir de las 18.30 horas, finalizará con un vino en honor. Además, desde el centro están intentando contar con la presencia de un exalumno célebre: el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos. "No está confirmada su presencia, pero se está hablando y creemos que no tendrá problema".

Los Premios Licen nacen este 2026 para reconocer a aquellos que han dejado huella, con los que el Licen creció, personas que representan el pasado del centro pero también el presente gracias a sus valores, su constancia y su resiliencia.